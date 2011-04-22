-ÖSYM'DEN YALANLAMA ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - ÖSYM, internet sitelerinde yer alan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, ''ÖSYM'nin internete açık olan Bilgi İşlem Sistemi üzerinden sınavlarda sorulacak soruların bulunduğu sisteme erişmek asla mümkün değildir. Bu nedenle, sorulara erişildiği bilgisi kesinlikle yalandır'' denildi. Açıklamada, ''YGS sonuçları, 90 bin civarında sınav salon tutanaklarının incelenmesinin tamamlanması ile birlikte çok kısa süre içinde açıklanacaktır'' ifadesi kullanıldı.