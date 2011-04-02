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Yaşam

ÖSYM'DEN ŞİFRE İDDİASINA YANIT ANKARA (A.A)

02 Nisan 2011 14:10

-ÖSYM'DEN ŞİFRE İDDİASINA YANIT ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''Basında 'YGS'de Gizli Şifre' başlığı ile yer alan kitapçık, ÖSYM'nin sınav sonrasında basına vermek ve internet sitesinden duyurmak üzere hazırlanmış, ana soru kitapçığından türetilmiş, tek bir soru kitapçığıdır. Bu soru kitapçığının herhangi bir adaya verilmesi söz konusu olmadığından, doğru cevabın bulunduğu yer değiştirilmeden sadece yanlış cevap seçeneklerinin yerleri değiştirilmiştir. Bu soru kitapçığı sınava giren hiç bir adaya verilmemiştir'' denildi.

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