ÖSYM’den DGS adaylarına duyuru

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'nın (2016-DGS) 21 Ağustos'a ertelenmesi nedeniyle, eğitim bilgilerine ilişkin bilgi düzeltmesi gereken adayların, kendi okullarına başvurarak gerekli işlemleri 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapması gerektiğini bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Dikey Geçiş Sınavı'nın (2016-DGS) kılavuzunda yer alan "Akademik not ortalamalarının toplanması" sürecine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 31 Temmuz'da yapılması planlanan 2016-DGS'nin, 21 Ağustos 2016 Pazar gününe ertelenmesi sebebiyle ilgili sınavın kılavuzunda yer alan "Akademik not ortalamalarının toplanması i̇le ilgili bilgi" bölümündeki eğitim bilgilerinin toplanmasına ilişkin takvim yeniden düzenlendi.

Buna göre, YÖKSİS'ten eğitim bilgisi güncelleme ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) adayların bilgisine sunulması 12 Ağustos'ta yapılacak.

Eğitim bilgilerinde düzeltme gereken adayların kendi okullarına başvurarak bilgi düzeltmesi işlemleri, 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında ve YÖKSİS'ten güncel eğitim bilgisinin son kez çekilmesi ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AIS) aktarılması işlemi ise 24 Ağustos 2016 tarihinde yapılacak.