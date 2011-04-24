-ÖSYM'DEN ALES AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınavda, çok az miktarda kitapta bazı baskı hataları olduğu, bunun haricinde bir sorun yaşanmadığı belirtildi. ÖSYM yaptığı yazılı açıklamada, 2011-ALES İlkbahar Dönemi Sınavı'nın bugün 72 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te yapıldığını hatırlattı. Sınava toplam 272 bin 496 adayın başvurduğu, 821 bina ve 10 bin 996 salonda sınavın gerçekleştiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''ÖSYM'nin 5 Ekim 2010 tarihinde internet sitesinde kamuoyuna duyurduğu ve daha sonraki sürede de ulusal basında geniş yer alan sınav güvenliğini artırıcı tedbirler ile sınav sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Sınavda çok sınırlı sayıda adaya basım hatası olan soru kitapçıklarının eriştiği tespit edilmiş ve hızlı bir şekilde yedek soru kitapçıkları ile sınava devam edilmiştir. Yedek soru kitapçıklarının yeterli olmadığı bazı sınav merkezlerinde, adayların mağdur olmaması için adaylara verilen soru kitapçıklarının incelenmesi sonrasında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından gereken işlem yapılacaktır. Sınavın sorunsuz gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ÖSYM çalışanlarına, sınav görevlilerimize, emniyet güçlerimize ve sınava katılan adaylara teşekkür ederiz.'' Öte yandan, ÖSYM Başkanı Ali Demir'in sınav kitapçıklarında sorun çıkan öğrencilere bizzat mektup yazarak kaygı duymamalarını, kitapçıkların en geç Salı günü ÖSYM'ye eriştikten sonra değerlendirerek sınava kitapçıkları yüzünden katılamayanların sınavlarının gerekiyorsa Yönetim Kurulu kararı ile yenilenebileceğini ifade edeceği öğrenildi.