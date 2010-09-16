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ÖSYM'deki polis incelemesi bugün de sürüyor

Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında dün başladığı inceleme, bugün de polis ekiplerince sürdürülüyor.

16 Eylül 2010 03:00

T24-  KPSS iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında dün başladığı inceleme, bugün de polis ekiplerince sürdürülüyor.

ImageAnkara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, sabah saatlerinde ÖSYM'nin binasına geldi. 
Polis memurlarının Cumhuriyet Savcısı Sakınan'dan aldıkları talimatla incelemeye dün kaldıkları yerden başladıkları öğrenildi.
ÖSYM'nin binasına giden savcı Sakınan, ilk olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'la görüşmüş, ÖSYM'deki görevli bazı kişilerden de sınav sorularının hazırlanması, basımı ve dağıtımıyla ilgili bilgi almıştı.


Savcı: Takvim vermemiz mümkün değil


Savcı Sakınan, dün ÖSYM binasından ayrılırken, incelemenin ne kadar süreciğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
''Sınavın iptali veya sınavların yapılmasına ilişkin yetki savcılıkta değil. Bu idari bir işlem. Dolayısıyla ondan takdir bize ait değil. Biz savcılık soruşturması yapıyoruz. Suç veya suçun faillerini arıyoruz. Dolayısıyla bu ne kadar sürer, ne şekilde sürer, geniş çaplı bir soruşturma olduğu için bir takvim vermemiz de mümkün değil.''

Savcı Sakınan YÖK'ün Bilkent'teki binasına geldi


Cumhuriyet Savcısı Sakınan, YÖK'ün Bilkent'teki binasına geldi.
YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Solak ile öğle yemeğinde bir araya gelen Sakınan, yemeğin ardından incelemelerine devam edecek.

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