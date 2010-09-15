-ÖSYM'DEKİ İNCELEMEYE ARA VERİLDİ ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - KPSS iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında yaptığı incelemeye yarın devam edilmek üzere ara verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarıyla yaptığı incelemeye ara veren savcı Sakınan, ÖSYM'nin binasından ayrıldı. Sabah ÖSYM'nin binasına giden savcı Sakınan, ilk olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'la görüşmüştü. Sakınan, ÖSYM'de görevli bazı kişilerin de sınav sorularının hazırlanması, basımı ve dağıtımıyla ilgili olarak bilgisine başvurmuştu.