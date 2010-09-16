-ÖSYM'DEKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - KPSS iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında dün başladığı inceleme, bugün de polis ekiplerince sürdürülüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, sabah saatlerinde ÖSYM'nin binasına geldi. Polis memurlarının Cumhuriyet Savcısı Sakınan'dan aldıkları talimatla incelemeye dün kaldıkları yerden başladıkları öğrenildi. ÖSYM'nin binasına giden savcı Sakınan, ilk olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'la görüşmüş, ÖSYM'deki görevli bazı kişilerden de sınav sorularının hazırlanması, basımı ve dağıtımıyla ilgili bilgi almıştı.