-ÖSYM'DEKİ İNCELEMELER BUGÜN DE SÜRDÜ ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - KPSS iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında polisin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezindeki (ÖSYM) incelemeleri bugün de devam etti. Edinilen bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde, polis, ÖSYM'deki çalışmalarını bugün de sürdürdü, bilgisayarlar üzerinde teknik incelemelerde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, Adana Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonun Ankara'daki soruşturmadan farklı olduğunu belirterek, Ankara'daki soruşturmanın ''ÖSYM'den soruların sızdırılması'' konusunda olduğunu ifade etti.