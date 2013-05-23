ÖSYM'de yeni sistem

ÖSYM, adayların sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak için sınav sonuç belgesi doğrulama sistemini hizmete sundu.

ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sistemle kurumların kendilerine sunulan belgelerin doğruluğunu adayların şifrelerini paylaşmadan kontrol edebilmeleri imkanı sağlanacak.

Adayların kendileri dışında sonuç bilgilerini paylaşmak istedikleri kişilere (velisi veya öğretmeni gibi) şifresini paylaşmadan sonuçlarını görme şansı verecek sistemle geçen yıllarda yaşanan sınav sonuç belgelerinin adaylar tarafından değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkan olumsuzlukların da önüne geçilmesi planlanıyor.

Sınav sonuç belgesi doğrulama sistemi ile bilgilerin değiştirilerek ilgili kurumların ve medyanın yanıltılmasının önüne geçilmesi, ÖSYM'nin webservis sistemine erişmek için gerekli olan yazılım geliştirme kapasitesi bulunmayan kurumların da sonuçları doğrulama imkanına kavuşması hedefleniyor.

Bu amaçla kullanılmak üzere sınav sonuç belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş "sonuç belgesi doğrulama kodu" basılıyor. Söz konusu işleme sonuc.osym.gov.tr üzerinde sonuç belgesi kontrol sayfası iletisi ile ulaşılabiliyor.

Kurumlar, kendilerine müracaat eden TC kimlik numarası ve ÖSYM sınav sonuç belgesi üzerindeki bu belge kodunu kullanarak, ilgili sınav sonuç belgesinin orijinaline ulaşabilecek ve doğrulama işlemi yapabilecek.

Sonuç belgesi kontrol ve doğrulama işlemi geçmiş sınavlara yönelik olarak da yapılabilecek. Kurumlar tarafından sonuç doğrulamak amacı ile ÖSYM Bilgi Sistemi üzerinde yapılan tüm sorgulamalar silinemez ve değiştirilemez biçimde kaydedilecek ve sadece ilgili adayın söz konusu kod ile ilişkilendirilmiş olan tek bir sonucuna ulaşılması mümkün olabilecek.