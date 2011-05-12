ÖSYM'de 'çakma' bakan krizi

T24- ÖSYM Başkanı Ali Demir'in önce telefon sonra e-postayla işletildiği ortaya çıktı. Demir'in 'çakma' bakandan destek talep ettiği, 'çakma' bakanın ise Demir'den torpil istediği anlaşıldı.



YÖK, ÖSYM Başkanı Ali Demir'i dinleyecek!



Bakanlıktan açıklama: Yazıcı'ya ait bu adreste bir e-mail adresi bulunmamaktadır



Günlerdir Ankara gündemini meşgul eden ‘bir bakanın ÖSYM’yi arayıp yeğeninin uygun yere yerleştirilmesini istediği’ iddiasının arkasındaki sır perdesi aydınlandı.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı dün Kılıçdaroğlu’nun ortaya attığı iddiada sözü edilen bakanın kendisi olduğunu, ancak e-postayı kendisinin atmadığını açıkladı.

Tarık Işık'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, kendini Bakan Hayati Yazıcı’nın danışmanı olarak tanıtan bir kişi 23 Eylül 2010’da göreve başlayan ÖSYM Başkanı Ali Demir’i 25 Ekim 2010’da arayarak göreve gelmesinden dolayı tebrik etti. “İletişim ve gerekmesi durumunda bu mail’den Sayın Bakan’a ulaşabilirsiniz” diyerek hayati_yaziciankara@hotmail.com adresini verdi.

İddiaya göre Demir de telefon görüşmesinden 1 gün sonra bir e-posta yazarak göreve yeni başladığını hatırlattı ve ‘destek’ istedi. Demir’in e-postasına aynı gün yanıt geldi. Yanıtta, Hayati Yazıcı yeğeni için torpil istedi. Ancak torpilin işe mi, sınavda uygun bir yere mi yerleştirme olduğu öğrenilemedi.

YÖK 'ciddiye alma' dedi

YÖK yetkilileri olayı doğrulayarak şu bilgiyi aktardı: “26 Ekim 2010 tarihinde ÖSYM Başkanımız, Sayın Yazıcı’ya hitaben ‘Yenilendirme çalışmalarımıza verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz’ ifadelerinin yer aldığı bir mesaj atmış. Bu mesajın hemen ardından, Sayın Demir’i arayan kişi karşılık olarak, ‘Bu arada benim bir yeğenim var, onu uygun bir yere yerleştirirseniz seviniriz’ içeriğinde bir yanıt yazmış. Demir, YÖK Başkanımıza gelerek, konuya ilişkin bilgi verdi. YÖK Başkanı mesajın içeriğini öğrenince ‘Ciddiye alma’ dedi.”

ÖSYM trafiği doğruladı

ÖSYM kaynakları da e-posta trafiğini doğruladılar. Ancak yetkililerin verdiği bilgiye göre ÖSYM Başkanı torpil e-postasını “gayri ciddi” buldu ve mesajla ilgili YÖK Başkanı Özcan’a bilgi verdi, Özcan da kendisine “Ciddiye alma” dedi. Ali Demir e-postayı sildi ve şahsın isteğine ilişkin bir işlem yapılmadı. Ancak ÖSYM‘nin 7 ay boyunca “gayri ciddi” bulduğu e-postayla ilgili önceki gün suç duyurusunda bulunduğu dikkat çekti.

Ali Demir ilk değil

Türkiye “telefonla işletme” olayı ile ilk defa Selçuk Parsadan’ın dönemin Başbakanı Tansu Çiller’i dolandırması ile tanışmıştı. Parsadan, Aralık 1995 seçimlerinden önce emekli Orgeneral Necdet Öztorun’un adını kullanarak örtülü ödenekten 5 bin 500 lira almıştı.