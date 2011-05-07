ÖSYM'de bu defa da 'zaman problemi' çıktı!

T24 - LYS adayları için başvuru süresi 11 Mayıs’a uzatıldı.Ancak YGS sonrası ‘hatalı puan’ itirazı için, 27 Mayıs’a kadar zaman var. Yani, itiraz eden bir adayın puanının LYS’ye girmek için yeterli olduğu 11 Mayıs’tan sonra anlaşılsa, başvuru süresi kaçacak. Bu durumda ne olacağı ise meçhul.



ÖSYM, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndaki (YGS) “Hatalı puan hesaplaması” nedeniyle adaylardan gelen itirazların artması üzerine dün sona eren Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) başvuru süresini 11 Mayıs’a kadar uzattı.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ancak bu duyuru, ortaya yeni bir karmaşa çıkardı. Puanından şüphelenen adayların, sonuçlara 27 Mayıs’a kadar itiraz hakları bulunuyor. Bu durumda, itiraz edip, puanı LYS için barajı aşan adaylar için ÖSYM’nin LYS başvuru tarihini ikinci kez uzatıp uzatmayacağı merakla bekleniyor.





‘Değerlendiririz’



ÖSYM, “Sonuçlara itirazlar için son gün olan 27 Mayıs tarihine kadar başvuru hakkını kullanıp puanı düzeltilen adaylar için ek başvuru süresi verilecek mi” sorumuza resmi yanıt vermedi. ÖSYM yetkilileri, şöyle konuştular: “İtiraz değerlendirmelerini 11 Mayıs’a yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki adayların açıklandıktan sonra 30 gün içinde sonuçlarına itiraz hakları var. Puanı düzeltilerek ikinci sınava girmeye hak kazanan olursa, yeni bir başvuru imkânı değerlendirilecek.”





KPSS’ye başvurular pazartesi başlıyor



Lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve öğretmenlik kadroları için düzenlenen 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) başvurular, 9 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.



KPSS, lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve öğretmenlik kadroları için, il merkezleri ile Lefkoşa’da, 9 Temmuz Cumartesi sabah ve öğleden sonra, 10 Temmuz Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday bilgi formuna, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilecek.





MÜLKİYE’DE iNEK BAYRAMI



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki geleneksel İnek Bayramı’nda renkli görüntüler vardı. Şireli sınavı ti’ye alan ‘inek duasından’ sonra bölümler Kurtuluş Kavşağı’na yürüdü.