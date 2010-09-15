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ÖSYM'de 10 gün sonra ikinci KPSS araması

KPSS’deki kopya iddialarının ardından ÖSYM’de ikinci kez arama yapılıyor. Soruşturmayı yürüten savcı da 10 gün sonra binaya geldi.

15 Eylül 2010 03:00

T24 - KPSS’deki kopya iddialarının ardından ÖSYM’de ikinci kez arama yapılıyor. Soruşturmayı yürüten savcı da 10 gün sonra binaya geldi.
 

KPSS kopyacılarının 'Kafes' bağlantısı çıktı

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) kopya iddialarının ardından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ÖSYM binasında 10 gün önce arama yapılmıştı.


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi daha sonra serbest bırakılmıştı.


ÖSYM binasında bu sabah ikinci kez arama başlatıldı.


Soruşturmayı yürüten Savcı Şadan Sakınan da bugün ÖSYM’ye geldi.


Soruşturmada soruların nasıl ve kim tarafından sızdırıldığı araştırılıyor.


ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, geçitiğimiz günlerde yaptığı açıklamada soruların "telekulak" tarafından sızıdırılmış olabileceğini söylemişti.


Bu kapsamda bazı kişilerin ifadesine başvurulması bekleniyor. Soruların matbaadan sızma ihtimali üzerinde durulduğu da öğrenildi.


Kopya iddialarının ardından KPSS ve TUS ertelenmişti.

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