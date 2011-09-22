-ÖSYM Yönetim Kuruluna yeni üye ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu'nda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Muhittin Şimşek seçildi. YÖK Genel Kurulu, devlet üniversitelerinin 13 fakültesi ile vakıf üniversitelerinin 7 fakültesine de dekan ataması yaptı. Buna göre, dekan ataması yapılan fakülte ve dekanlar şöyle: ''Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Yasin Varol İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Hakan Hakeri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Kadir Bektaş Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Veli Çelik Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Ercaz Gegez Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Pervin Çapan Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Bedreddin Mercimek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Kuran Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Celal Kocatepe Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Ulvi Avcıata Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Cemil Tunç Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Kamuran Güçlü Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. S. Aydın Şalcı Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Hasan Ceylan TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Petek Aşkar Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Cudi Okur Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Gören Bulut Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Alaeddin Akgün'' YÖK Genel Kurulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne de Prof. Dr. Ahmet Yüksel'i atadı. Genel Kurul, 6114 sayılı ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca ÖSYM Yönetim Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Muhittin Şimşek'i seçti.