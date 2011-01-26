-ÖSYM YASA TEKLİFİ ALT KOMİSYONDA TBMM (A.A) - 26.01.2011 - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, ÖSYM'yi yeniden yapılandıran ve 3 yeni vakıf üniversitesi kurulmasını öngören kanun teklifi, alt komisyona sevk edildi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam başkanlığında toplanan komisyonda, ÖSYM'yi yeniden yapılandıran ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri'' hakkında kanun teklifi ile İstanbul'da ''Üsküdar Üniversitesi'' ve ''Gelişim Üniversitesi'', Alanya'da ''Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'' adı altında 3 yeni vakıf Üniversitesinin kurulmasını öngören kanun teklifleri, birleştirilerek ele alındı. Komisyonda konuşan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Türkiye'de yüksek öğretime olan arz ile talep arasında büyük fark bulunduğunu, özellikle son yıllarda yüksek öğretime olan talebin arttığını söyledi. Bu yoğun talebi karşılamak üzere 2003 yılından beri önemli çalışmalar yapıldığını ancak yüksek öğrenim talebinin hala çok yüksek olduğunu kaydeden Çubukçu, ''Amacımız, hem yüksek öğretime olan talebi karşılamak hem de bilginin ve teknolojinin üretildiği, paylaşıldığı üniversitelerimiz aracılığıyla dünyayla rekabet edebilen gençler yetiştirmek'' dedi. -''MÜSTAKİL BİR KANUNU YOK''- ÖSYM'nin yapısını değiştiren düzenlemeye ilişkin bilgi veren Çubukçu, başlangıçta yalnızca orta öğretimden yüksek öğretime geçişte öğrenci seçmek üzere tasarlanan ÖSYM'nin, artık başta kamu kurumları olmak üzere bir çok kurumun personel ve öğrenci ihtiyacının karşılanması için seçme ve yerleştirme sorumluluğunu da üstlendiğini ifade etti. Yılda ortalama 40 sınav ile en az 5 milyon kişinin sınavını, 153 sınav merkezinde gerçekleştiren ÖSYM'nin, KKTC, Almanya ve Kırgızistan'da da sınavlar yaptığını belirten Çubukçu, bu yoğunluğa rağmen ÖSYM'nin müstakil bir kanununun bulunmadığına dikkati çekti. ÖSYM'nin kuruluş döneminde tanımlanan sınav sisteminin, aradan 30 yıl geçmesine rağmen kullanılmaya devam ettiğini kaydeden Çubukçu, şunları söyledi: ''Günümüzde ortaya çıkan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı kolaylıklara rağmen, ÖSYM'nin tüm sınav organizasyonu, söz konusu teknolojik imkanlar kullanılmaksızın merkezi olarak yapılmaktadır. Bu durum, özellikle sınav güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Sınavların ve yerleştirmelerin adil biçimde yapılması, sınav ve yerleştirmelerde kullanılan soruların ve verilere, hukuka aykırı şekilde erişimin önlenmesi ve veri güvenliğinin sağlanabilmesi için caydırıcı yaptırımların düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.'' Çubukçu, bu sorunların giderilmesi için kurumun teşkilatı, görevleri, organizasyonu, personel yapısı ve caydırıcı ceza hükümlerinin düzenlenmesi için böyle bir teklif hazırlanmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Komisyonda, teklifin alt komisyona sevk edilmesi kararlaştırıldı.