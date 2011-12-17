ÖSYM yarın servis dışı

T24 - ÖSYM'nin internet sitesi bakım çalışması nedeniyle yarın hizmet veremeyecek.





ÖSYM'nin internet sitesi yarın yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 10 saat hizmet veremeyecek.



ÖSYM'den yapılan açıklamada, bilgi işlem altyapı yenileme ve bakım çalışması nedeniyle ÖSYM web sunucusunun yarın 14.00-24.00 saatleri arasında hizmet veremeyeceği duyuruldu.



Bu nedenle belirtilen zamanda, kurum tarafından sunulan ve kullanılan hizmetlerde aksama olacağı belirtilerek, çalışmanın daha iyi hizmet verebilmek için yapıldığı kaydedildi.



