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ÖSYM: TERCİH SÜRESİ UZATILMAYACAK ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2011 20:01

-ÖSYM: TERCİH SÜRESİ UZATILMAYACAK ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - ÖSYM, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapan aday sayısının bugüne kadar toplam 597 bin 694 olduğunu bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 25 Temmuz 2011 tarihinde başlayan tercih başvurularında bugüne kadar, 443 bin 50 adayın internet üzerinden, 154 bin 644 adayın da başvuru merkezleri aracılığıyla başvurusunu gerçekleştirdiği belirtilerek, toplam 597 bin 694 adayın tercih işlemini tamamladığı bildirildi. Tercih süresinin, başvuru merkezi aracılığıyla tercih yapacak adaylar için 5 Ağustos 2011 günü mesai bitiminde, bireysel olarak internet üzerinden tercih yapacak adaylar için ise 5 Ağustos 2011 günü saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi. Bu sürenin uzatılmasının söz konusu olmayacağı vurgulanarak, tercih süresinin son günü başvuru merkezlerinde ve sistemde oluşacak yoğunluğu göz önüne alarak, adayların tercihlerini en kısa sürede tamamlamaları gerektiğinin altı çizildi. 2011-LYS sonuçlarının açıklandığı 21 Temmuz 2011 tarihinden bugüne kadar adaylardan alınan itiraz dilekçelerinin de incelendiği belirtilerek, ''Adayların sonuçlarını etkileyen herhangi bir husus tespit etmemiştir'' denildi. Adayların itiraz dilekçelerine cevap verilmeye başlandığı, adayların en kısa zamanda Aday İşlemleri Sistemi ''http://ais.osym.gov.tr'' üzerinden yanıt alabilecekleri ifade edildi. ÖSYM'ye itiraz dilekçesi göndermiş adayların da belirtilen süre içinde tercihlerini yapmaları gerektiği kaydedildi.

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