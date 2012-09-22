ÖSYM: Soruları internette paylaşanlar hakkında yasal işlem yapılacak

ilk oturumu bugün yapılan ön lisans KPSS'de sınavdan erken çıkan bazı adayların soruları internette paylaştığı belirlendi. ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.

Sınavdan çıkan bazı adayların sınav süresi devam ederken ve sınav bittikten sonra sınava ait bazı soruları internet ortamında paylaştıklarının görüldüğünü bildiren ÖSYM , açıklamasında şunları kaydetti:

" ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sorular telif hakkı ile yasal koruma altındadır. ÖSYM ’nin yazılı izni olmadan hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, elektronik ya da başka bir yolla dağıtılması yasaktır. Sınav sorularını hangi şekilde olursa olsun yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Soru kitapçığını sınav salonundan çıkarmak kesinlikle yasaktır. Soru kitapçığının sayfalarını yırtarak, soruları bir kâğıda yazarak veya başka yollarla yayınlayanların bu eylemleri sınavın güvenliği açısından da risk oluşturmaktadır. Bu ve benzeri şekilde sınav sorularını sınav salonundan çıkararak yayımlayan kişiler tespit edilmektedir; bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve haklarında 6114 sayılı yasa kapsamında işlem başlatılacaktır. Ayrıca pek çok sınav salonunda sınavın yürütülmesi kamera ile görüntülenmiştir. Sınav kurallarına aykırı durumlar tespit edilip, ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Bilindiği üzere; ÖSYM sınavlarında Sınava Giriş Belgeleri ÖSYM tarafından adaylara gönderilmemektedir. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini internetten kendi T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinmektedir. Sınav sonrası bazı adaylar Sınava Giriş Belgelerini kamuya açık alanlarda bırakmaktadır. Bunun yapılması ÖSYM açısından bir sorun teşkil etmemekle birlikte, aday açısından sakıncalı sonuçlar oluşturabilecektir. Belgenin üzerinde adayın TC kimlik numarası, adı soyadı ve benzeri kişisel bilgileri bulunduğundan adaylar, sınavdan sonra bu belgelerini imha etme konusunda daha dikkatli olmalıdır.

Bu sınav için uygulanan güvenlik önlemleri, sınavın 23 Eylül 2012 (Pazar) tarihinde ortaöğretim düzeyinde yapılacak ikinci oturumunda da aynen uygulanacaktır. Nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğrafı veya soğuk damga bulunmadığı için sınava katılamayacak durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bazı Nüfus Müdürlükleri 23 Eylül 2012 Pazar günü saat 07.00 - 09.40 arası açık tutulacaktır.

2012- KPSS Ortaöğretim/Önlisans adaylarına önemle duyurulur."(dha.com.tr)