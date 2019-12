ÖSYM şeffaf şişede suya izin verdi

T24





Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Kasım Pazar günü ortaöğretim ve ön lisans mezunlarına yönelik yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) adayların yanlarında ''şeffaf şişede su'' getirmelerine izin verdi.Temmuz 2010'da yapılan KPSS'deki iddialar nedeniyle ertelenen sınavlardan biri olan KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavı iki yılda bir yapılıyor. Gelecek pazar günü yapılacak KPSS, 2 milyon lise ve yaklaşık 500 bin ön lisans mezunu adayın katılımıyla pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Sınav Türkiye'de ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 153 merkezde gerçekleştirilecek.ÖSYM, daha önce açıkladığı güvenlik kurallarını bu sınavda da uygulayacak. Adaylara uyarılarda bulunan ÖSYM, adayların sınava ilişkin duyuruları dikkatle okumalarını ve sınava sade bir kıyafetle, yanlarında sadece Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, özel bir kimlik belgesi ile son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ile gelmelerini istedi. ÖSYM, adayların her türlü metal ve elektronik cihazla sınava gelmelerinin yasaklandığını hatırlattı.Sınavda, adayın Sınava Giriş ve Kimlik Belgesine ilave olarak adayın kimliğini tespit etmek amacıyla sadece nüfus cüzdanı, pasaport ve askerlik görevini ifa edenler için de askeri kimlik belgesi özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Bunlar dışında, sürücü belgesi de dahil, hiçbir kimlik belgesi özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de soruların sızdırıldığı iddiasıyla olağanüstü güvenlik tedbirleri alan ve adaylara bundan önceki sınavlarda su ve şekerlemeyi de kendisi dağıtan ÖSYM, bu sınavda su yasağı uygulamasından vazgeçti. ÖSYM tarafından adaylara sınav esnasında su temin edilmeyeceğinden adaylar içecekleri suyu ''şeffaf şişede olmak'' şartıyla kendileri getirebilecekler.ÖSYM, pek çok sınav merkezinde yüksek sayıda başvuru nedeniyle sınav salonları yetersiz kaldığından bazı adayları yakın çevredeki sınav merkezlerine atadı. Adayların sınav merkezlerine erişimleri için ilgili valilikler ve belediye başkanlıkları nezdinde gereken ulaşım olanaklarının sağlanması için girişimlerde bulunulduğunu bildiren ÖSYM, bu çerçevede TCDD ile görüşerek Eskişehir'den Ankara'ya sınav günü sabahı saat 06.00'da Yüksek Hızlı Tren seferi koydurdu.Bu sınav için başvuru yapmış adaylar, 28 Kasım Pazar günü yapılacak sınava, sınav tarihi olarak 26 Eylül 2010 tarihini gösteren Sınava giriş ve Kimlik Belgeleri ile girecekler. 28 Kasım günü yapılacak sınav için adayların sınav yeri ataması yeniden yapılmadı ve yeni bir Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi gönderilmedi. Adaylar 28 Kasımda gerçekleştirilecek sınava, daha önce adreslerine gönderilmiş olan, sınav tarihi olarak 26 Eylül 2010 tarihini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri ile girecekler ancak ÖSYM, adaylara gönderilmiş olan Sınava Giriş ve Kimlik Belgelerinin arka yüzündeki uyarı bilgilerinin, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle geçerliliğini yitirdiğini hatırlattı.ÖSYM sınava katılacak adaylara kalem silgi dağıtacağı için adaylar yanlarında bu araç gereçleri getirmeyecek. Sınav binalarında adayların hiçbir eşyası emanete alınmayacak.Güvenlik tedbirleri kapsamında ya da her türlü diğer nedenlerle ÖSYM'ye iletilecek sağlık raporları için son başvurular yarın mesai saati bitiminde sona erecek. Bu tarihten sonra ÖSYM'ye erişecek raporlar değerlendirmeye alınmayacak.Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyen veya kaybeden adaylar, bu hafta içinde ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ile ÖSYM Bürolarından bu belgelerini ücretsiz olarak yeniden edinebilecekler.ÖSYM, sınav saatlerinde de ''kış ayarı'' yaptı. ''Sınav günü özellikle doğu illerinde havanın daha erken saatlerde kararması ve bir elektrik kesintisi durumunda adayların mağdur olmaması'' için sınav süresi lise mezunlarının katılacağı sabah ve ön lisans mezunlarının katılacağı öğleden sonra oturumları için 2'şer saat ve testlerin kapsamları aynı kalmak üzere, her iki oturumda da sorulacak soru sayısı 120'şer olarak yeniden belirlendi.