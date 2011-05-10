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ÖSYM savunması mahkemede

ÖSYM, YGS şifre iddialarına ilişkin, sınavın iptali istemiyle açılan dava üzerine savunmasını

10 Mayıs 2011 03:00

T24 - ÖSYM, YGS şifre iddialarına ilişkin, sınavın iptali istemiyle açılan dava üzerine savunmasını Ankara 7. İdare Mahkemesine verdi.



ÖSYM, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) şifre iddialarına ilişkin sınavın iptali istemiyle açılan dava üzerine savunmasını Ankara 7. İdare Mahkemesine verdi.YGS'deki şifre iddiaları üzerine sınavın iptali istemiyle Konyalı öğrencinin avukatı Ahmet Gürol Şağban tarafından dava açılmıştı. YGS soru kitapçığında şifreleme iddiasına ilişkin yürütmenin durdurulması ve sınavın iptali için açılan dava, Ankara 7. İdare Mahkemesinde görülüyor. Mahkeme, ÖSYM'ye savunma yapması için 15 günlük süre vermişti.

Edinilen bilgiye göre, ÖSYM, kendisine verilen sürenin son gününde konuya ilişkin savunmasını Ankara 7. İdare Mahkemesine verdi.

Konyalı öğrencinin avukatı Ahmet Gürol Şağban, açıklama, ÖSYM'nin savunmanın saat 16.00 itibarıyla mahkemeye geldiğini belirterek, mesai bitimine denk geldiği için savunmanın kendisine tebliğ olmadığını söyledi.

İdari Yargılama Usulü Yasası'nda savunmaya karşı cevap verilebileceğinin düzenlendiğini söyleyen Şağban, savunmayı okuduktan sonra cevap hazırlayacaklarını belirtti.

Şağban, ''Mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma talebimiz doğrultusunda bir karar verecek. Ortaya koyduğumuz delillerle, ÖSYM'nin ortaya koyduğu savunmayı değerlendirecektir. İddialarımızın geçerli ve doğru olduğu kanaatine varırsa yürütmeyi durdurma kararı verecektir'' dedi.


'Bugün açıklama yapılmayacak'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, ''YGS'deki şifre'' iddialarına ilişkin soruşturmayla ilgili bugün bir açıklama yapılmayacağını bildirdi.

Başsavcılık yetkilileri, kamuoyundaki beklentiye paralel olarak soruşturmayı bir an önce tamamlamak istediklerini belirtti.

Soruşturmaya ilişkin, bugün bir açıklama yapılmayacağını ifade eden yetkililer, soruşturma tamamlandığında kamuoyunun en kısa sürede bilgilendirileceğini ifade etti.


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