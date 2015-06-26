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Yaşam

ÖSYM, otizmli Rabia'nın sınavını iptal etti

Rabia'nın sınavının kolunda saati unuttuğu için iptal edildiği belirtildi

26 Haziran 2015 15:29

ÖSYM, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) kolunda unuttuğu saatiyle sınava giren otizmli Rabia'nın sınavını iptal etti.

Ayla Özdemir'in Sözcü'de yer alan haberine göre; sınava giren tüm adaylar elle ve dedektörle sıkı bir aramadan geçerken, Rabia’nın kolundaki saati gözetmenler farkedemedi.
Rabia, Otizmli olduğu için tek kişilik sınıfta sınava girerken başındaki gözetmen de kolundaki saati görüp uyarmadı. Durumun kamera kayıtlarından fark edilmesi üzerine Rabia'nın sınavı iptal edilirken otizmli gencin üniversite hayali gelecek seneye kaldı. 

 

ÖSYM'nin iptal kararı 

 

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