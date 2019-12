ÖSYM numarası tarihe karıştı

Üniversiteye giriş sınavlarına giren her aday için hayatında önemli bir yere sahip olan ÖSYM numarası bu yıl itibariyle tamamen tarihe karıştı. 2003 yılından bu yana T.C. Kimlik numaraları ile işlem yapılan ÖSS’de, 1983-2002 yıllarında sınavlara giren adaylardan istenen ÖSYM numaraları, bu yıl itibariyle artık istenmeyecek.



ÖSS 2009 için başvurular bugün başlarken, başvuru formunda da geçen yıla göre küçük bir değişiklik yapıldı. 2002 yılına kadar üniversiteye giriş sınavlarında her aday için öneme sahip olan “ÖSYM Numarası” kısmı tamamen kaldırıldı.



TC Kimlik numarasının her alanda kullanılmaya başlanması ile 2003 yılından bu yana üniversiteye giriş sınavlarında da T.C. Kimlik Numarası kullanılmaya başlanmıştı. 1983-2002 yılları arasında sınava girmiş olan ve daha sonraki yıllarda da sınava giren adaylar ise daha önce aldıkları 10 haneli ÖSYM Numarası’nı ÖSS Aday Bilgi Formu’nda yer alan “ÖSYM Numarası” kısmına yazıyordu.



Ancak, 2009 ÖSYS Aday Bilgi Formu’nda artık “ÖSYM Numarası” kısmı da tamamen kaldırıldı. Bundan sonra 1983 ile 2002 yılları arasında üniversiteye giriş sınavına girerek ÖSYM numarası alan adaylar, bu yıl sınava girmeleri halinde artık bu numarayı yazmayacaklar.



ÖSYM, bu şekilde artık, üniversiteye giren birçok adayın hayatında da önemli bir yere sahip olan ÖSYM numarasını tamamen tarihe karıştırmış oldu. ÖSYM Numarası, tahtını T.C. Kimlik numarasına kaptırmış oldu.



ÖSS'ye giriş ücreti yine değişmedi



Geçen yıl, ÖSS’ye giriş sınavı için alınan ücrette değişikliğe gitmeyen ÖSYM, enflasyonda yüzde 10’un üzerinde artış yaşanmasına karşın bu yılda da sınav ücretlerinde değişikliğe gitmedi. ÖSS'ye girecek adaylardan bu yıl 40 TL alınacak. YDS'ye katılacak adaylar ise ÖSS için yatıracakları ücretten 10 TL daha fazla ödeyecekler. ÖSS Sınav Kılavuzu ücreti ise yine geçen yıl olduğu gibi 2 TL olacak.