ÖSYM ek puan uygulamasına son verdi; yüz binlerce öğrenci mağdur olacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), meslek liselilerin kendi alanlarında bir bölümü tercih ettiğinde aldıkları ek puan uygulamasına son verdi.

Meydan'dan Burak Kılıç'ın haberine göre, meslek liselilerin kendi alanlarındaki mühendislik bölümlerine girmesi yine hayal oldu. ÖSYM’nin hazırladığı 2016 ÖSYS kılavuzunda meslek liselerini şoke eden değişiklikler var. Artık meslek lisesi, öğretmen lisesi, güzel sanatlar ve spor lisesi mezunlarının üniversiteye girişte kendi alanlarındaki bir bölümü tercih ettiklerinde aldıkları ek puan uygulaması sona erdi. Meslek liselilerin üniversiteye girmesini teşvik eden uygulamanın iptali yüz binlerce öğrenciyi mağdur edecek.

Mart 2012 sınırı

Ek puan hakkından sadece Mart 2012’den önce mezun olan öğrenciler yararlanabilecek. Eylül 2012 ve sonraki yıllarda mezun olanlar üniversiteye girişteki ek puan hakkını kaybetti. Örneğin İmam Hatip Lisesi mezunu bir öğrencinin ilahiyat fakültesine yerleştirilirken puanı 0.18 katsayıdan çarpılırken bu oran 0,12 katsayı oranına sabitlendi. Böylece başka bir lise mezunuyla imam hatip mezununun ilahiyat fakültesine girme katsayıları 0,12’de eşitlenmiş oldu. Böylece öğrenciler diploma notuna göre 30 puana kadar çıkan ek puandan mahrum kalacak.

Meslek lisesine büyük darbe

28 Şubat döneminde uygulanan katsayı sebebiyle üniversiteye girişte önlerine engeller çıkarılan ve yıllar süren kan kaybı sonrası başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmeyen meslek liseleri, katsayının 2009’da kaldırılmasıyla rahat bir nefes almıştı. Ancak hâlâ eğitim kalitesi olarak diğer liselerle yarışacak durumda değiller. Makine, elektrik-elektronik, uçak bakımı gibi bölümlerde okuyan öğrenciler üniversiteye girişte artık makine mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği ve uçak mühendisliği gibi bölümlere girişte ek puan alamayacak. Meslek liselilerin fen ve Anadolu liselilerle ortak tercih ettiği bölümlerde okuması yine zorlaşacak.

Ek puan hakkının kaybedildiği bölümler

Arap Dili ve Edebiyatı (DİL-3)

Arapça Öğretmenliği (DİL-3)

Dini İlimler (YGS-4)

İlahiyat (YGS-4)

İslam Bilimleri (YGS-4)

İslam ve Din Bilimleri (YGS-4)

İslami İlimler (YGS-4)

Öğretmen, Sanat ve Spor liseleri de ek puan alamayacak

Anadolu Öğretmen Liseleri tüm öğretmenlik branşlarında tercihlerinde aldıkları ek puanı kaybederken Güzel Sanatlar ve spor liseleri mezunları da rekreasyon, rekreasyon yöneticiliği ve spor yöneticiliği bölümlerine girişteki ek puanı artık alamayacak.

Ek puan hakkını kaybeden diğer liseler

Sağlık Meslek Liseleri

Ticaret Meslek Liseleri

Turizm ve Otelcilik Liseleri

Denizcilik Meslek Liseleri

Lojistik Meslek Liseleri

İletişim Meslek Liseleri