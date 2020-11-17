ÖSYM'den aday öğrenciler için Koronavirüs duyurusu

ÖSYM’nin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından ‘Covid-19 Pozitif /Temaslı Olan Adayların Dikkatine’ başlıklı duyuru yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘HES Kodu’ uygulamasının, başkanlık tarafından gerçekleştirilen sınavlarda adayların Covid-19 durumlarını takip etmek için kullanıldığı hatırlatılarak, “Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan verilere göre güncellenmektedir. Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığı’ndan alınan veriler doğrultusunda Covid-19 pozitif/temaslı olan adayların sınava girecekleri salon bilgileri güncellenmektedir. Bu durumdaki adaylar, Başkanlığımız tarafından, ÖSYMnin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilmektedir” denildi.

Koronavirüs hastası olan adaylar ayrı salonda sınava alınacak

Koronavirüs hastası veya temaslısı olan adayların ayrı salonlarda sınava alındıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sağlık Bakanlığı verilerinden Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylar, üzerinde HES kodu bulunan Sınava Giriş Belgelerinde belirtilen sınav binasında Covid -19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınmaktadır. HES Kodlarından Covid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara, Cuma günü 17.00ye kadar kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu tarihten sınav gününe kadar Covid-19 durumu değişen (pozitif /temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirilmektedir. Covid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir.”

Açıklamada ayrıca telefon, SMS, e-posta gibi yollarla bilgilendirme yapıldığı için adayların ÖSYM'nin ‘Aday İşlemleri Sistemi’ndeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerektiğinin altı çizildi.