ÖSYM de katsayıda değişiklikten yana

T24 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, alan, alan dışı arasında çok büyük bir fark olduğunu, bu farkın kapatılamayacak kadar büyük olduğunu belirterek, "Ben bir değişiklik yapılması gereğine inananlardanım" dedi.



Prof. Dr. Yarımağan, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ÖSYM'nin karar almadığını, sadece uygulayıcı bir kuruluş olduğunu belirtti.

Danıştay'ın ya da Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararlarına yorum getirmek istemediğini ifade eden Prof. Dr. Yarımağan, "Mevcut durum, yani 1998 yılından beri uygulanmakta olan sistem, biliyorsunuz alan, alan dışı diye kavram getiriyor ve alan, alan dışı diye farklı katsayılarının uygulanmasını hükme bağlıyor. Alan, alan dışı arasında çok büyük fark var. Bu fark kapatılamayacak kadar büyük" dedi.

"Ben bir değişiklik yapılması gerektiğine inananlardanım" diyen ÖSYM Başkanı, "Değişiklik yapılması gerekiyor. Ama bu değişiklik katsayıların tamamen kaldırılmasıyla veya biraz yaklaştırılmasıyla olur. Onu YÖK değerlendirip yapıyor, Danıştay da yasalar çerçevesinde karar veriyor. Ben bu karar doğrudur yanlıştır diye bir şey söylemek durumunda değilim" ifadesini kullandı.

"Adaylar tedirgin olmasın"

Adayların alınan kararlardan etkilenmemesinin mümkün olmadığını, ancak bundan çok tedirgin olmamaları gerektiğini düşündüğünü dile getiren Prof. Dr. Yarımağan, "Sınava girecek bir aday sonuçta belirli derslerden bilgisini ortaya koyacak, girecek. Elde ettiği puanlara göre tercih yapacak. Ona göre yerleşecek. Yerleşmesi sırasında bu katsayılar bir ölçüde etkili oluyor. Bakalım bekleyelim" dedi.

Yarımağan sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda bir belirsizlik var. Öncelikle katsayılar YÖK'ün ilk kararıyla eşitlendi. Sonra birbirine yaklaştırıldı. Şimdi yeni bir düzenleme yapılacak. YÖK itirazda bulunma kararı aldı. İtiraz edecek. İtirazı kabul edilirse son kararlar geçerli olur. İtiraz reddedilirse bu sefer yeni kararlar alacaklar. Bunlar adayları tamamen etkilemez demek istemiyorum, ama çok etkilememesi gerekir. Adaylar bu konulardan kendilerini biraz soyutlayıp dersleriyle ilgilensinler, sınav hazırlıklarını sürdürsünler. Adaylardan şunu rica ettim. Başvuru süresini 2 gün uzattık. Sınava girmeyi düşünen tüm adaylar lütfen girsinler, başvuruların yapsınlar. 2 günü değerlendirsinler."