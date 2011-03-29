-ÖSYM BAŞKANLIĞINA ALİ DEMİR ATANDI ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na, halen başkanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Ali Demir atandı. Demir'in, atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kanuna göre, ÖSYM başkanı 4 yıl görev yapacak. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Demir, ÖSYM'deki görevi süresince üniversitede ücretsiz izinli sayılacak. İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve İTÜ Tasarım Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Demir, doktorasını İngiltere'deki Loughborough Teknoloji Üniversitesi'nde tamamladı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapan Demir, İngilizce ve Almanca biliyor.