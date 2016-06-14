ÖSYM Başkanı'ndan 'LYS' açıklaması: Sorular ayırt edici olacak, adaylar sınav çıkışında anket dolduracak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, “2016 LYS soruları, YGS barajını geçen adayları üniversite kontenjanlarına yerleştirecek uygun puanları alacak biçimde farklılaştıracak, ayırt edici olacak” dedi

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sorularıyla ilgili en büyük eleştiriyi, “Kolay ve adayları farklılaştıracak derecede ayırt edici sorulardan oluşmuyor” oluşturdu. Adaylar yüksek puan almış ama başarı sıraları düşmüştü. YGS’nin bu “kolaylığının” ardından adaylar da sosyal medyada “LYS’de ayırt edici, adayları farklılaştırıcı sorular sorun. Çalışanla çalışmayanı ayırt edecek soru istiyoruz” paylaşımında bulundular.

Habertürk'ten Pervin Kaplan'a konuşan Ömer Demir' açıklamaları şöyle:

“LYS bir sıralama sınavıdır. Önemli olan adayların adil biçimde sıralanmasıdır. Soruların güçlüğü ve ayırt ediciliği buna katkı sağlar. 2016 LYS soruları, YGS barajını geçen adayları üniversite kontenjanlarına yerleş tirecek uygun puanları alacak biçimde farklılaştıracaktır.”

Tamamen lise müfredatına uygun



Sınav soruları tamamen lise müfredatına uygun olarak hazırlanmaktadır.

Alan öğretmenleri de soru hazırladı

Soru havuzunu genişletirken bu yıl öğretim üyeleri yanında, alan öğretmenlerinin de katkısını aldık. Soru yazarlarının farklılığı, sınavın kapsamı açısından bir değişiklik getirmez. Bu yüzden LYS’nin içeriğinde bir farklılaşma olmayacaktır. Kaç kişinin ne düzeyde katkıda bulunduğu konularında sayılarla konuşmayı pek istemeyiz.



Her soru yazandan 1 soru



Soru havuzundan soru çekilirken buradaki kural mümkünse bir soru yazarından birden çok soru alınmamasına özen göstermektir. Bu, sınav güvenliği ve soru yazarı çeşitliliğini temin bakımından önemlidir.

Sorular şu anda basılıyor



Sınav güvenliği bakımından tüm tedbirler alındı. Kilis’teki adayların sınav merkezleri Gaziantep’e kaydırıldı. Şu anda sorularımızın tümü matbaada basılma aşamasında. Sağlıklı şekilde sınavı gerçekleştireceğiz. Adaylardan da tek beklentimiz kılavuzda ve sınava giriş belgelerinde belirtilen tüm kurallara sınavın başlangıcında, sonunda, her aşamasında uymalarıdır.

Sınav anketi dolduracaklar



Adayların sınavdan çıktıktan sonra sınavla, sınav salonu, binaya ulaşımla ilgili, görevlilerle ilgili bize iletmek istedikleri bilgileri iletebilmeleri için bir anket hazırladık. Sınavdan sonra adaylar, sonuçlar açıklanıncaya kadar aday işlemleri sistemi üzerinden bu anketi doldurarak değerlendirmelerini bize iletebilecekler.

"Sonuç takvimini önceden açıkladık"

Bu yıl diğer LYS’lerden farklı olarak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı önceden adaylara resmi internet sitemiz üzerinden ‘2016 Sonuç Açıklama Takvimi’ ile bildirildi. 2016 LYS sınav sonuçları 18 Temmuz 2016 tarihinde açıklanacak.

Mobil uygulamadan sonuç öğrenebilecekler

Adaylarımız, sonuçları resmi internet sitemizden ya da mobil cihazlarına yükledikleri ‘ÖSYM Mobil’ uygulaması ile öğrenebilecekler. Mobil uygulamasını kurdukları ve sisteme giriş yaptıkları tüm mobil cihazlara otomatik bildirim olarak yollanacak ve adaylar, 2016 LYS sınav ve yerleştirme sonucunu görebilecek.

Kurallara uyum sınavınız geçerli olsun

‘Sınav bitmiştir, cevap kâğıtlarınızı kitapçığın arasına koyun” uyarısından sonra soruları yanıtlamaya devam etmeyiniz. Kural ihlalleri yüzünden sınavınızın geçersiz sayılmasına, emeklerinizin boşa gitmesine sebep olmayınız.

Ehliyetinizle sınava gelmeyin

Sınava kimlik kartı olarak nüfus cüzdanınızın aslı veya süresi geçerli pasaport ile geliniz. Sınava ehliyet ve diğer kimliklerle kesinlikle gelmeyiniz. Giriş belgelerinizde yazılı olan yasaklı araç-gereç ve yiyecekleri sınav yerine getirmeyiniz. Tüm 2016 LYS adaylarına ve velilerine sınav öncesinde başarılar dilerim’