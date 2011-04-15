-ÖSYM BAŞKANINA İSTİFA MEKTUBU ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup öğrenci, ÖSYM Başkanı Ali Demir'e cevap mektubu yazarak, şifre iddiaları nedeniyle istifa etmesini istedi. ÖSYM önünde toplanan TGB üyesi bir grup öğrenci, YGS'de uygulandığı iddia edilen ''şifreleme yöntemi'' nedeniyle ÖSYM'yi protesto etti. Grup adına konuşan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) adayı Osman Bayram, ÖSYM Başkanı Demir'in öğrencilere yazdığı mektupta YGS'de şifreleme yapıldığını kabul ettiğini belirterek, kendilerinin de YGS'ye giren öğrenciler adına Demir'e cevap mektubu yazdıklarını söyledi. Bayram, mektupta Demir'in istifa etmesi gerektiğini yazdıklarını ifade etti. Açıklamadan sonra öğrenciler mektubu ÖSYM Başkanı Ali Demir'e iletilmek üzere ÖSYM'nin Evrak Kayıt Bölümüne teslim etti. Geniş güvenlik önleminin alındığı eylem olaysız sona erdi.