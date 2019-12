ÖSYM Başkanı suçluyu buldu!

T24 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, günlerdir tartışılan YGS’deki “şifre” iddialarıyla ilgili bir açıklama daha yaptı.



Demir, basına verilen kitapçığın acemice hazırlandığını itiraf ederek, “Basına verilen kitapçıkta ortaya çıkan çakışma METEKSAN’da bilgi işlemde çalışan arkadaşımızın işgüzarlığı” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndaki (YGS) tartışmalarla ilgili dün basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle biraraya geldi. “Danıştay’ın YGS’yi iptal etmesi halinde buna saygı duyacağız ve sınavı en kısa sürede yapacağız” diyen Demir, özetle şunları söyledi:





'Yeni model arabada arıza olabilir'



“Şu konuda acemilik diyorum; dijital baskı programı ilk defa yaptığımız bir iş. Biliyoruz yeni bir model araba üretildiğinde bir miktar arızaya rastlayabiliyoruz. Bu onun gibi bir şey. YGS’den bir ay önce ülkenin istihbaratı, güvenlik kuvvetlerine başvurduk. Herhangi bir olumsuz rapor gelmedi. Aldığımız tedbirler yeterli ve caydırıcı oldu. Politik ve siyasi konulara girmek istemiyorum çünkü bağımsız bir kuruluşuz.”





'Matbaadan bir çöp bile çıkamaz'



“Sınavdan 20 gün önce matbaada ‘kapalı döneme’ giriliyor ve bu dönemde 100’e yakın sinyal karıştırıcı çalıştırılıyor. Kablosuz iletişim yok ediliyor, tüm giriş çıkışlar kameralarla kayıt altına alınıyor, içeriden dışarıya çöpler bile çıkartılmıyor, içeriye yiyecek ve içecekler güvenlik kontrollerinden geçirildikten sonra alınıyor. Binanın dışarıya açılan hiçbir penceresi yok. Pencereler tavanda. Bu ortama girme çıkma yetkisi sadece ÖSYM başkanına ait. Buraya ben bile cep telefonuyla giremiyorum.”





'Birincinin, ikincinin kitapçığı görülebilir'



“Şu ana kadar sınava giren 1 milyon 400 bin adayın cevap kağıtlarını değerlendirdik. Okuduğumuz aday sonuçlarını 2010 YGS ile mukayese ettik. Sınavın iptalini gerektirecek hiçbir durum söz konusu değil. Kamuoyu, herhangi bir arkadaşımın, birincinin, ikincinin, beşincinin kitapçığının hangisi olduğunu görebilir.”





'Tüm adaylara mektup yazacağım'



“Basına verilen soru kitapçığı master soru kitapçığı değil, adaylara verilen soru kitapçığı değil. Gereksiz bir şekilde, bir miktar acemilikle doğru cevap seçeneğini yerinde tutarak yanlışları karıştırarak masterdan türetilmiş yeni bir soru kitapçığını basına verdik, internet sayfamıza koyduk. Böyle bir soru kitapçığı bizim öngöremediğimiz sonuçlar oluşturdu. Bu soru kitapçığı hiçbir adaya verilmemiştir. Tüm adaylara bu süreci anlatan ve 18 Haziran’daki ikinci sınava odaklanmalarına isteyen çok net bir mektup yazacağım. Tam yapan adayların kitapçıklarına baktığımızda da herhangi bir şüpheye mahal verecek hiçbir şey yok. Kuşkunun sonu yok. Kamuoyunun güvene ihtiyacı var. ÖSYM de bu güveni hak etti, tesis etti.”





'Aynı yöntem ikinci sınavda da olacak'



“Biz de 20 yıllık alışkanlığı devam ettirip 4 soru kitapçığı ya da 10 soru kitapçığı yapabilirdik, çok kolaydı. Mahkeme iddianamelerini okuyoruz. Çocuk tuvalete gidiyor, hangi soru kitapçığını aldığını söylüyor. Bir daha gidiyor tuvalete, cevap anahtarı geliyor. Bunu engellemenin tek yolu dijital baskıdır, adaya özgü soru kitapçığıdır. Aynı yöntemi ikinci aşama sınavında da gelişmiş bir şekilde uygulayacağız.”





'Elektronik sınav yapmak istiyoruz'



“Sınavları artık elektronik ortamda yapmak istiyoruz. Soruların Ankara’da basılıp, Türkiye’nin dört bir yanına sevk edilmesi hoşuma giden bir şey değil. Ya yerelde basacağız ya da elektronik ortamda sınav yapacağız. İkinci sınavda da artık basına verdiğimiz kopya da aynı hatayı yapmayacağız. Basına verilen kopyanın cevap seçeneklerinin de doğru ve yanlışların hepsini rastgele dağıtacağız.”





'YGS sonuçlarını erken açıklayacağız'



“2010 yılında 14 sınav yaptık. 36 yıldır başarılamayan bir şeyi başararak ÖSYM yasasını çıkardık. Yasada, kopya çekilmesine sebep olan kurum içerisindeki bir kişiye ÖSYM Başkanı da dahil 8 yıl hapis cezası öngörülüyor. Bütün bunları oluşturduktan sonra kalkıp şifre denilen o basit şeyi nasıl oluşturabilirdik, nasıl verebilirdik? YGS, sonuçlarının beklenenden daha kısa sürede açıklayacağız. Her adayın cevap anahtarı farklıdır. Hep (a), hep (b) gibi oluşumların önüne geçmek üzere (n) adet farklı cevap kağıdı deseni oluşturuldu. Ancak, bu desen içerisinde seçenekleri değişmeyen sorular yerleştirildiğinde 1 milyon 700 bin tane farklı cevap kağıdı oluşuyor. Her adayın cevap anahtarı kendisine özgüdür. Cevap kağıdının altında bu da kendisine verilecektir.”





BAŞKANIN YANITLARI



Kızlar neden tek salonda: Eyüp’te 30 bin adayın diğer bir tarafa taşınması zorunlu oldu. Avcılar’a taşınırken erkeklere öncelik verilmiş. Yıllardır yapıldı. Geçen sene Mardin’de yaşandı. Bundan sonra mutlaka dengeleriz.



Tunceli’de unutulan kitapçık: Tunceli’de her sınav sonrasında yaşadığımız bir gerçek. Adayın sınavı geçersiz sayılacak.



Soruşturmalar: Kapımız sonuna kadar açık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın KPSS ile ilgili soruşturması da hâlâ devam ediyor. Bir an önce sonuçlanması bizi de rahatlatacak.



Kıyafetlerdeki kontrol: Sınav sadece bilgiyi ölçen bir olgu. O yüzden biz adayın kıyafeti üzerinde bir kısıtlama yapmak istemiyoruz. Kontrol edilemeyecek yerler de vardır. Geçtiğimiz yıl bir kız çocuğu iç çamaşırının içerisinde cep telefonuyla sınava girdi. El dedektörü satın alma süreci başlattık.



Eski ÖSYM Başkanı Yarımağan neden korkuyor: Ünal Yarımağan, uzun yıllar ÖSYM’ye hizmet etmiş takdir ettiğim biri. Ancak Ünal Hoca kuruma kırgın. Çok fazla bilgi verme taraftarı değil.



Mod, medyan mesajı: Sınavdan önce öğrencilere “sınavda Matematik testinde soruların yanıtları ‘medyan’ çıkacakmış” şeklinde kısa mesajlar gönderildiği iddiaları üzerine Demir, “‘Mod’ ile ‘medyan’ ile ilgili bir soru yok. Pek çok söylenti, dedikodu her zaman duyulabilir” dedi.