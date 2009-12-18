ÖSYM Başkanı: Sınav takvimi aksayabilir

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'Yeni sistemde fark çok azaldı'

Yeni sınav sistemi

Sınav takvimi

Yarımağan, YÖK tarafından dün (17 Aralık 2009) açıklanan katsayı kararını değerlendirerek, ''YÖK'ün dün aldığı katsayı kararıyla, belirsizlikler ortadan kalktı'' dedi.Son alınan karara göre sınav takvimini en kısa sürede belirleyip açıklayacaklarını bildiren Yarımağan, ''Benim tahminim 11 Nisan tarihiyle ilgili bir değişiklik yapmayacağımız yönünde. Ancak, katsayılarla ilgili son alınan karara yönelik bir başvuru olur ve karar iptal edilirse sınav takvimi aksar. Bu da üniversitelerin açılmasını etkiler ve üniversiteler zamanında açılamaz'' diye konuştu.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ''Eski sistem alan dışı yerleşmeyi neredeyse imkansız hale getiriyordu. Yeni sistemde bu farkın çok azaldığını göreceğiz'' dedi.Yarımağan, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mithat Özhan Amfisi'nde, ÇÜ ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ''Yapılan Değişikliklerden Sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'' konulu konferansta yaptığı konuşmada, eski sistemde bir öğrencinin alan içi tercihiyle dışı terci arasında yaklaşık 50 puanlık fark bulunduğunu, bunun da soruların yüzde 29,6'sına denk geldiğini söyledi.YÖK'ün katsayı kararı sonrası bu farkın azaldığını ifade eden Yarımağan, şöyle devam etti:''Eski sistem alan dışı yerleşmeyi neredeyse imkansız hale getiriyordu. Yeni sistemde bu farkın çok azaldığını göreceğiz. Şimdi bu fark yaklaşık 10 puana indi, bu da soruların ortalama yüzde 2.5'ine denk geliyor.Alan içi ve dışı yerleşme arasında hiç fark olmamasını savunanlar da var, bu farkın daha yüksek olmasını isteyenler de. Eski sistem adayların kendi kulvarlarında gitmelerini ödüllendiriyordu. Kulvar dışına çıkmak çok zordu. Bugünkü sistemin eskisinden iyi olduğunu düşünüyorum. 'Daha iyisi yok mu' diye eleştiriler olacaktır. Bu kişiden kişiye değişir.''Yarımağan, 2006 yılında tek oturumlu sınav sistemine yönelik değişiklik yapıldığını hatırlatarak, bu değişikliğin üç aşamalı değişim sürecinin birincisi olduğunu söyledi.İkinci aşamasının ise bu yıl uygulanacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LGS) olduğunu anlatan Yarımağan, ''Üçüncü aşaması ise 3-5 yıl sonra uygulanacak olan açık uçlu soru sorulması olacak'' diye konuştu.Yeni sınav sisteminin içerik olarak geçen yılkinden bir farkı olmadığını belirten Yarımağan, şöyle devam etti:''Bu yılki sınavda sorulacak sorular geçen yılki ile aynı türden olacak. Sadece uygulama değişti. Bu nedenle öğrenciler panik yapmasın. ÖSS'nin adı çok yıpranmıştı bunun için de adını değiştirdik. Ayrıca, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (AOBP) hesaplanmasında da yöntem değişikliği yapılmadı. Sadece değer aralığı eskiden 50-100'dü, şimdi 100-500 oldu. Ayrıca, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nı eleştirenler var. Ancak, AOBP öğrenciler arasında adaleti sağlıyor. Başarılı öğrenci ödüllendiriliyor. Ben değişmemesi gerektiğine inanıyorum.''Sınav takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirten Yarımağan, ''Kesin olmamakla birlikte nisan ayında yapılacak sınavın sonucunu mayıs ayı içerisinde açıklarız. İkinci aşamayı da haziran ayı sonunda yapmayı planlıyoruz'' dedi.Yarımağan, bir öğretmenin yeni sınav sistemi sonrası yapılacak tercihlere yönelik çekinceleri olduğu yönündeki ifadesi üzerine şunları kaydetti:''Geçen yılın sıkıntısını olacak. Puan aralıkları değiştiği için geçen yılki minimum puanlar elimizde yok. Bunu ortadan kaldırmak için geçen yılki soruları bu yılki sınav sistemine göre değerlendireceğiz. Adaylara yardımcı olmaya çalışacağız. Bu çok hassas bir çalışma gerektirdiği için biraz uzun sürebilir."