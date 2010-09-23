ÖSYM Başkanı: 'Öncelik sınav takvimi'

T24- ÖSYM Başkanlığı'ndan istifa eden Ünal Yarımağan'ın yerine göreve getirilen Prof. Dr. Ali Demir ilk açıklamasını en çok merak edilen konu olan 'sınav takvimi' hakkında yaptı.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yeni atanan Prof. Dr. Ali Demir, bu yıl sonuna kadar ertelenen ve iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri sınavının takvimini en kısa sürede oluşturup uygulamaya geçeceklerini belirterek, "Birinci önceliğimiz sınav takvimi olacak" dedi.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın kendisini ÖSYM Başkanlığı görevini yürütmek üzere davet ettiğinde bunu onur verici bulduğunu dile getiren Demir, "Çünkü zor bir görev. Fakat Türkiye’de özellikle hak ve adalet duygusunun zedelenmemesi için korunması gereken bir kurum. Bundan kaçmak, ’ben olmayayım, ben istemiyorum’ demek mümkün değildi. Mutlaka elimizden geleni yapıp kurumun Türkiye’deki Türk toplumu gözündeki saygınlığını tesis etmemiz gerekir. Bunu yapacağız. Yapabileceğimize inanıyorum. Yapmak zorundayız. Türkiye bunu başarmak zorunda. Ben de bunu başaracağıma inanıyorum" diye konuştu.



"ÖSYM’de ilk olarak neler yapmayı planladığı" sorusuna Demir, "Tabii şu anda bir sınav takvimi var. Önce kurumu tanıdıktan sonra, arkadaşlarla tanıştıktan sonra sınav takvimini yapılabilecek en kısa sürede oluşturup onu uygulamaya geçmemiz gerekir. Birinci önceliğimiz sınav takvimi olacak" yanıtını verdi.



Kuruma bugün yeni geldiğini belirten ÖSYM Başkanı Demir, "Önce arkadaşlarla görüşüp kamuoyunu rahatsız etmeyecek şekilde sınav takvimini oluşturup uygulayacağız. Kurumda çalışan arkadaşlarla tanışıp yapılması gereken neler varsa onları uygulamaya başlayacağız" dedi.



"Son günlerde KPSS’deki iddialar nedeniyle ÖSYM’ye yöneltilen eleştirilerden dolayı zor bir görev aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Ali Demir, "Ben geçmişe bakma taraftarı değilim. Geçmiş şu anda soruşturma konusu olmuş durumda. Onunla ilgilenmeyip geleceği planlamaya daha çok önem veriyorum, çünkü yapılması gereken işler var. Çünkü geçmişe vakit ayırırsak geleceği sağlıklı bir şekilde kurgulayamayız" diye konuştu.



