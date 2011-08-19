-ÖSYM Başkanı LYS yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) giren 1 milyon 688 bin 804 aday arasından 1 milyon 58 bin 152'sinin tercih yaptığını belirterek, ''345 bin 41'i lisans, 252 bin 467'si önlisans olmak üzere toplam 597 bin 508 aday üniversitelerin yükseköğretim programlarına kaydolma hakkını kazanmıştır'' dedi. LYS yerleştirme sonuçları açıklandı. Demir, yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi. Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların başvurularıyla 27 Mart 2011'de yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (YGS) ardından 18-19, 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonucunda, yükseköğretim programları için öğrenci seçme ve yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildirdi. 2011-2012 öğretim yılında 2011-ÖSYS merkezi yerleştirme ile yükseköğretim programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların belli olduğunu söyleyen Demir, ''Yerleştirmeler, sınava giren adayların sınavlarda aldıkları puan ve tercihleri ile sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların tercihleri doğrultusunda yükseköğretim programlarının kontenjanlarına göre gerçekleştirilmiştir'' dedi. Sınava giren 1 milyon 688 bin 804 aday arasından 1 milyon 58 bin 152'sinin tercih yaptığını belirten Demir, bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim/öğretim programlarında 378 bin 693 lisans, 277 bin 248 önlisans olmak üzere toplam 655 bin 941 kontenjan için tercih yapılmış, 345 bin 41'i lisans, 252 bin 467'si önlisans olmak üzere toplam 597 bin 508 aday üniversitelerin yükseköğretim programlarına kaydolma hakkını kazanmıştır. Bu yerleştirme sonucunda 58 bin 433 kontenjanın boş kaldığı görülmektedir'' diye konuştu. -"Engelli adaylar"- Açık öğretim programlarına ise 87 bin 138 lisans ve 104 bin 521 önlisans olmak üzere toplam 191 bin 659 aday yerleştirildiğini belirten Demir, Türkiye genelinde kontenjanların yüzde 91'inin doldurulduğunu, geri kalan yüzde 9'luk boş kontenjanın ek yerleştirme ile doldurulacağını söyledi. Devlet üniversitelerinin kontenjanlarının yüzde 95'ine, vakıf üniversitelerinin ise yüzde 78'ine yerleştirme yapıldığını ifade eden Demir, engelli olarak müracaat eden toplam 2 bin 694 adaydan bin 229'unun bir üniversiteye girme hakkı kazandığını ifade etti. ÖSYM Başkanı Demir, 8 bin 381 okul birincisi adaydan 6 bin 912'sinin üniversitelere yerleştirildiğini ifade ederek, bu adayların yaklaşık yüzde 18'inin üniversiteye giremediğini kaydetti. Daha önce bir yükseköğretimi bitirdiği halde tekrar sınava giren 74 bin 285 adaydan sadece 24 bin 492'sinin yeniden üniversitelere girebilme şansı yakaladığını bildiren Demir, şöyle konuştu: ''Sınava iki veya daha fazla defa giren, ancak önceki yıllarda bir yükseköğretim programına yerleşmemiş 518 bin 241 adaydan 283 bin 467'si bu yıl üniversitelere girme hakkını kazanmıştır. Daha önce bir yükseköğretim programına kaydolmuş olan 398 bin 487 adaydan 125 bin 824'ü tercihleri doğrultusunda yeni yükseköğretim programlarına yerleşmişlerdir.'' -''Kızlar daha başarılı''- Demir, 2011-ÖSYS'ye başvuran 1 milyon 759 bin 998 adayın 789 bin 167'sinin üniversitelere kayıt olabilme şansı elde ettiğini ifade ederek, ''Bunlardan lisans programına 345 bin 41 aday yerleştirilmiş diğerleri ise açıköğretim önlisans programları veya sınavsız öğrenci kabul eden programlara kayıt yapmaya hak kazanmışlardır'' diye konuştu. ''Yerleştirme sonuçları 2011-ÖSYS'ye başvuran adayların yaklaşık yüzde 45'inin üniversitelere kayıt olabileceğini göstermektedir'' diyen Demir, sınavlarda kız adayların erkek adaylara göre daha başarılı olduğunun görüldüğünü kaydetti. Demir, kız adayların yüzde 48'inin, erkek adayların ise yüzde 42'sinin üniversiteye girmeyi başardığını söyledi. 2011-ÖSYS'ye başvuran 5 bin 583 lise birincisi kız adaydan 4 bin 695'i üniversiteye girerken, lise birincisi 2 bin 798 erkek adaydan 2 bin 217'sinin üniversiteye kayıt yapma hakkını elde ettiğini vurguladı. -''Anadolu, Fen, Sosyal bilimler ve öğretmen liseleri başarılı''- Demir, ''Okul bazındaki değerlendirmeye göre ise başvuran adaylardan Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve öğretmen liseleri mezunlarının yüzde 60 ve daha fazlası üniversitelere yerleşirken, akşam ve güzel sanatlar lisesi mezunlarından sadece yüzde 25 veya daha azının üniversiteye girebildikleri görülmektedir'' diye konuştu. Prof. Dr. Demir, üniversitelere kayıt hakkı kazanan adayların dağılımının il bazında incelemesinde ise Antalya, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova illerinden başvuran adayların yüzde 50 ve üzerindeki adayın üniversiteye yerleştirildiğini ifade etti. Üniversitelerdeki kayıtlar yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacağını belirten Demir, adayların bu konudaki gelişmeleri ÖSYM'nin internet sitesinden takip edebileceklerini söyledi. Üniversitede okuma hakkı kazanan tüm adaylara öğrenim hayatları boyunca başarılar dileyen Demir, başta sınavlarda görev alan öğretim üyesi ve öğretmenlerimiz olmak üzere, sürecin sorunsuz tamamlanmasına katkı sağlayan tüm sınav görevlileri ve ÖSYM çalışanlarına teşekkür ederim'' diye konuştu.