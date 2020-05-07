ÖSYM Başkanı Koronavirüs önlemlerini açıkladı: Maske ve dezenfektan dağıtılacak, sınav boyunca sınıf havalandırılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin sınav alanlarında aldıkları önlemlerini açıkladı. Aygün öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtacaklarını, sınıfların sınav boyunca havalandırılacağını belirtti.

HaberTürk gazetesi yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya konuşan ÖSYM Başkanı, "Sınav süresinde takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. Her koşulda adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır." dedi.

"Bu kapsamda sınav yerlerine ulaşım nasıl planlanmakta?" sorusuna Aygün, " İllerde rektörlerimizin başkanlığında, ilçelerde ise kaymakamlarımızın başkanlığında koordinasyon kurulları oluşturuldu. Bu kurullarda belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ile ÖSYM sınav koordinatörümüzün koordinasyonunda o il ve ilçede sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması, adayların rahat bir şekilde sınav binalarına ulaşması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Toplu ulaşım araçlarının daha sık düzenlenmesi sağlanacaktır. Belediyelerimiz de geçtiğimiz yıllarda adaylarımızın sınav binalarına ulaşımlarını ücretsiz olarak sağlamıştır. Bu yıl da desteklerini göstereceklerdir. Desteklerinden dolayı tüm paydaş kurumlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Engelli adaylarımız ayrıca bu konuda belediyelerden yardım ve destek isteyebileceklerdir." yanıtını verdi.

Aygün şunları kaydetti:

"Tüm kurumlarımızın ve paydaşlarımızın katkı ve destekleriyle sınavlarımızın sorunsuz bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığımızın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz.Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Salon kapasitesine oranla sınıflarda bulunan aday sayısı geçen yıllara göre daha az olacak."

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