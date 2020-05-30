ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den YKS’ye ilişkin açıklama

27-28 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir aydan az bir süre kaldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sınava ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı'ya yaptığı açıklamalarda bu yıl sınava 2 milyon 433 bin 219 adayın başvurduğunu söyleyen Aygün, alınacak Koronavirüs tedbirlerini de anlattı. Binaların önüne şeritler çekileceğini, salonların bahçesine aday ve görevli dışında kimsenin alınmayacağını, isteyenin kendi maske ve dezenfektanını yanında getirebileceğini söyleyen Aygün, virüse yakalananların da yedek binalarda sınava gireceklerini aktardı.

Adayların bina salon atamalarının tamamlandığını ifade eden Aygün, sınav tarihinin ileri atılarak tekrardan geri çekilmesine ilişkin olarak da konuştu. Aygın konuyla ilgili kendisine yöneltilen, “Tarihle ilgili sizden görüş alındı mı?” sorusuna yanıt vermeyerek şu açıklamayı yaptı:

“Tarihle ilgili olarak gerekli açıklamalar yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Artık hepimizin öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak için gayret göstermesi gerekiyor. Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz.”

Sınav sorularının da hazırlanmaya başlandığını söyleyen Aygün “Akademisyen, uzman ve teknik personelden oluşan 130 kişi 20 Mayıs’ta kapalı döneme girdi. Sınav bitiminde onlar da serbest olacak” dedi.

Aygün bir diğer merak edilen şu soruya da yanıt verdi, “Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramasıyla sorular kolaylaşır mı?

“YKS içeriği lise son sınıfların müfredatına ve kazanımlarına göre belirlenir. COVID-19 pandemisi nedeniyle öğrenciler ikinci dönem yüz yüze eğitimden uzak kaldıkları için bu dönemin konularından soru sorulmayacak. Adaylarımız daha az konudan sorumlu olacak. Ayrıca bu bir sıralama sınavı.”