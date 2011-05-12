-ÖSYM BAŞKANI ALİ DEMİR HAKKINDA ÖN İNCELEME ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir hakkında soruşturma izni istemesine ilişkin olarak YÖK Genel Kurulu, 3 kişilik bir komisyonu ön inceleme yapmak üzere görevlendirdi. YÖK Genel Kurulu toplantısının ardından, toplantıda ele alınan konulara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Toplantıya öğle saatlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in katıldığı belirtilen açıklamada, Demir'in YGS ve 18 Haziran 2011'de yapılacak yerleştirme sınavı (LYS) hakkında detaylı bilgi sunduğu belirtildi. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ÖSYM Başkanı Demir hakkında soruşturma izni istemesine ilişkin evrakın YÖK'e ulaştığı belirtilerek, YÖK Genel Kurulu'nun 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince 3 kişilik bir komisyonun, Demir hakkında ön inceleme yapmak üzere görevlendirildiği bildirildi. YÖK Genel Kurulu'nun belirlediği üç kişilik komisyonda YÖK üyeleri Prof. Dr. Yavuz Atar ve Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ile YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Anayurt bulunuyor. Bir sonraki YÖK Genel Kurulu toplantısı 25 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak.