ÖSYM, 2017 üniversite tercih sonuçlarını açıkladı

LYS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre 2017 LYS tercih sonuçları açıklandı.

Günlerdir beklenen LYS tercih sonuçları bugün açıklanıyor. ÖSYM'nin resmi internet sayfasından üniversite adayları sonuçlarını öğrenebilecek. LYS tercih sonuçların ardından üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Binlerce öğrenci üniversite heyecanı yaşayacak.

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LYS tercih sonuçlarını öğrenen adaylar kayıt için uğraşacaklar. İsteyen adaylar internet üzerinden üniversite kayıt işlemlerini yapabilecekleri gibi kazandıkları üniversiteye giderek de kayıt işlemi yapabilecekler. İnternet üzerinden başvuru yapacak olan adaylar 11-16 Ağustos tarihleri arasında, üniversiteler üzerinden başvuru yapacak olan adaylar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.

LYS nedir?

LYS yani Lisans Yerleştirme Sınavı üniversite hayali için ter döken adayların YGS’de 180 barajını geçmeleri halinde girebilecekleri ve 4 yıllık lisans programlarına yerleşebilecekleri genel sınavın adıdır.