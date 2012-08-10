ÖSYM 2013 sınav takvimini açıkladı

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2013 yılında yapılacak sınavların tarihlerini açıkladı.

Gelecek yıl gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini belirleyen ÖSYM, 2013 ÖSYM Sınav Takvimini güncel gelişmelere göre yenileyebileceğini belirtti.

ÖSYM 'nin 2013 sınav takvimine göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) 24 Mart'ta, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 15-16 Haziran ve 22-23 Haziran'da yapılacak.

2013'te 25 sınav yapacak olan ÖSYM'nin düzenleyeceği diğer sınavlar ve tarihleri şöyle:

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS-İlkbahar Dönemi) 3 Mart