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ÖSYM 2013 sınav takvimini açıkladı

ÖSYM, 2013 ÖSYM Sınav Takvimini güncel gelişmelere göre yenileyebileceğini belirtti

10 Ağustos 2012 19:35

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2013 yılında yapılacak sınavların tarihlerini açıkladı.

 

Gelecek yıl gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini belirleyen ÖSYM, 2013 ÖSYM Sınav Takvimini güncel gelişmelere göre yenileyebileceğini belirtti.

 

ÖSYM 'nin 2013 sınav takvimine göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) 24 Mart'ta, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 15-16 Haziran ve 22-23 Haziran'da yapılacak. 

2013'te 25 sınav yapacak olan ÖSYM'nin düzenleyeceği diğer sınavlar ve tarihleri şöyle: 

 
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS-İlkbahar Dönemi) 3 Mart 
 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS-İlkbahar Dönemi) 13 Nisan 
 
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS-İlkbahar Dönemi) 14 Nisan 
 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES -İlkbahar Dönemi) 12 Mayıs 
 
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS-İlkbahar Dönemi) 26 Mayıs 
 
Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS A Grubu-Öğretmenlik) 6-7 Temmuz 
 
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 14 Temmuz 
 
DUS (Sonbahar Dönemi) 7 Eylül 
 
TUS (Sonbahar Dönemi) 8 Eylül 
 
ÜDS (Sonbahar Dönemi) 6 Ekim 
 
ALES (Sonbahar Dönemi) 17 Kasım 
 
KPDS (Sonbahar Dönemi) 24 Kasım

 

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