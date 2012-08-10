ÖSYM 2013 sınav takvimini açıkladı

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2013 yılında yapılacak sınavların tarihlerini açıkladı.
Gelecek yıl gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini belirleyen ÖSYM, 2013 ÖSYM Sınav Takvimini güncel gelişmelere göre yenileyebileceğini belirtti.
ÖSYM 'nin 2013 sınav takvimine göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) 24 Mart'ta, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 15-16 Haziran ve 22-23 Haziran'da yapılacak.
2013'te 25 sınav yapacak olan ÖSYM'nin düzenleyeceği diğer sınavlar ve tarihleri şöyle:
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS-İlkbahar Dönemi) 3 Mart
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS-İlkbahar Dönemi) 13 Nisan
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS-İlkbahar Dönemi) 14 Nisan
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES -İlkbahar Dönemi) 12 Mayıs
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS-İlkbahar Dönemi) 26 Mayıs
Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS A Grubu-Öğretmenlik) 6-7 Temmuz
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 14 Temmuz
DUS (Sonbahar Dönemi) 7 Eylül
TUS (Sonbahar Dönemi) 8 Eylül
ÜDS (Sonbahar Dönemi) 6 Ekim
ALES (Sonbahar Dönemi) 17 Kasım
KPDS (Sonbahar Dönemi) 24 Kasım