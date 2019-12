OSTİM'den sönen yaşamların hikayesi yürek yakıyor

T24 - İkinci patlama can verenlerden 37 yaşındaki Makine Mühendisi Dilek Gürer’in 16 yıldır aynı firmada çalıştığı ve patlamanın olduğu işyerini şikâyet ettiği ortaya çıktı. Dilek Gürer’in yatalak kardeşine bakmak için hiç evlenmediği de öğrenildi.



OSTİM’deki ilk patlamanın şoku atlatılamadan, iki sokak aşağıdaki İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin öyküleri de yürek burktu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Patlamada ölenlerin ismi Ankara Valiliği tarafından açıklanmadı. Ancak yakınlarını hastanelerde ve işyerinde bulamayanların Adli Tıp’ta verdikleri bilgiye göre, patlamada; Aydemir Çapraz, Aydın Çapraz, Hüseyin Yıldız, Aytaç Akkaya, Selfet Yurttaş, Dilek Gürer, Cengiz Soyalp, Abdullah Karakulak, Hüseyin Okçu ve Cihan Demir yaşamını yitirdi.









Şikâyet etti, olmadı



İkinci patlamada hayatını kaybeden Dilek Gürer, her iki patlama sonunda yaşamını yitiren tek kadın oldu. 37 yaşındaki Gürer’in Ankara Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra yaşamının sonlandığı firmada işe başladığı ve 16 yıldır aynı firmada müdür olarak çalıştığı öğrenildi. 7 yıl önce babasını kaybeden Gürer, menenjit geçiren ve yatağa bağımlı kalıp konuşamayan kardeşine bakmak için hiç evlenmedi.



Gürer’in, patlamanın meydana geldiği, kaçak mazot sattığı iddia edilen firmayı geçen yıl kaçak işçi çalıştırdığı gerekçesiyle şikâyet ettiği, bunun üzerine kısa süre kapalı kalan firmanın faaliyetlerini yeniden sürdürdüğü ortaya çıktı. Yakınları bu nedenle firmaya ve yetkilelere dava açacaklarını söyledi.



Patlamada, aynı firmada çalışan kardeşler 33 yaşındaki Aydemir Çapraz’la 35 yaşındaki Aydın Çapraz da can verdi. Aydın Çapraz evli ve 2 çocuk babasıydı. Kardeşi Aydemir’in ise bir çocuğu vardı. Tornacı olarak çalışan iki kardeş, anneleri, eşleri ve çocuklarıyla aynı gecekonduda yaşıyordu. En küçükleri İkram Çapraz da yanlarında çalışıyordu. Patlamadan 1 saat önce annesini doktora götürmek için izin alan İkram Çapraz son anda kurtuldu. Gecekondularını müteahite veren aile, hayalini kurdukları apartman dairesine taşınacaktı.



Tornacı olarak çalışan Aytaç Akkaya henüz 20 yaşındaydı. Babası Ramazan Akkaya’yla birlikte aynı işyerinde çalışan Aytaç Akkaya, yıllarca hem okudu hem de çalıştı.Babası Ramazan Akkaya patlamadan yaralı olarak kurtulurken, Aytaç Akkaya patlamada yaşamını kaybetti.





Oğlunu okutuyordu



2 çocuk babası işçi emeklisi 50 yaşındaki Abdullah Karakulak da emekli olmasına rağmen bu yıl üniversiteyi kazanan oğlunu okutabilmek için asgari ücretle işe girmişti.



24 yaşındaki Hüseyin Yıldız ailesine bakmak için eğitimini yarıda bırakmıştı. Yıldız, evlenmek istiyordu, ancak birikmiş parası olmadığı için evlenemiyordu. Annesine ölmeden bir gün önce biriktirdiği 450 lirayı vererek, “Anne bu parayla altın alıp bir köşeye koy. Bunu senin için biriktirdim” dedi. Öldüğünde, cebinden 1.5 lira çıktı. Annesi ise feryatlarla oğluna ağladı.



37 yaşındaki Hüseyin Okçu, diyaliz hastası annesine bakıyordu. Babası uzun zaman önce ölen Okçu, 2 çocuk sahibiydi. Yeni ev alan Okçu ailesi, konut kredisini ödemek için gece gündüz çalışıyordu.



Evli ve 2 çocuk babası 37 yaşındaki Cengiz Soyalp da 23 yıldır tornacı olarak çalışıyordu.





DALGIÇLAR ceset aradı- Ankara’da, 1 kilometre mesafedeki OSTİM ve İvedik sanayi bölgelerinde önceki gün ardı ardına yaşanan 17 işçinin öldüğü patlamaların yankıları dün de gün boyu devam etti. İlk patlamanın olduğu Özkanlar adlı firmada, gece geç saatlere kadar enkazdaki Ahmet Özdemir’in cesedini arama çalışmaları sürdü.



- Öğle saatlerine kadar cesetlerin çıkartıldığı ikinci patlamanın meydana geldiği İvedik Sanayi Bölgesi’ndeki muamma ise devam etti. Burada, patlamanın neden kaynaklandığı, kimlerin öldüğü, hangi şirketin kaçak mazot ürettiği, bu şirketlerin isimleri gün boyu belirsizliğini korudu.



- 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı patlamada ölenlerin isimleri, cesetlerin teşhis edilememesi nedeniyle akşam saatlerine kadar açıklanmadı.



- Ölen işçilerin yakınları, kurtarma çalışmalarını eleştirirken, gece boyunca su basılan bodrum katında, sabahın erken saatlerinde dalgıçlar, “ölü araması” yaptı.



- Facia bölgelerini ziylaret eden Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uyarılarda bulundu.





Faciaları soruşturmak için 4 savcıya görev



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş, Ostim’deki patlamalarla ilgili soruşturmayı yürütmek üzere biri kaçakçılık biri memur suçları bürosundan olmak üzere 4 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Heyete, kaçakçılık suçlarına bakmakla görevli savcının da dahil edilmesi, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddialarının da araştırıldığını gösterdi. Hakan Perktaş, Abdularif Akgüç, Veli Güney ve Yeter Gümüş’ten oluşan savcılık heyeti, dün patlamaların meydana geldiği noktalara giderek, tespit ve keşif yaptı. Bu arada savcılık ölenlerden 8’inin kimliklerinin belirlendiğini, diğerlerinin kimliklerinin DNA yöntemiyle belirlenmesi için çalışıldığını açıkladı.





Faciada kaçak mazot tartışması



İkinci patlamanın kaçak mazottan kaynaklandığı iddiası na sert yanıt geldi. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, İvedik OSB’deki patlamanın, torna atölyesi olarak ruhsat alan, ancak kaçak tiner üretimi yapan bir işyerinde meydana geldiğini söyledi. Arkara Büyükşehir belediye Başkanı Gökçek de kaçak mazot üretilen işyerinde patlama olduğunu yineleyerek OSB’lerin denetimlerinin belediyelere geçmesi gerektiğini söyledi.









OSB’den iddialara yanıt



Gökçek’in sözleri, İvedik OSB Yönetimi’nde tepkiye yol açtı. İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, patlamanın yedek parça üreten firmanın önünde park halinde bulunan LPG’li bir aracın yakıt tankının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini iddia etti. Gültekin, özetle şunları söyledi:



“Burada söylendiği gibi kaçak mazot veya tiner üreten bir firma yok. Boş dükkanın sahibi olan firma, biyodizel üretmek için izin istedi, ancak izin vermedik. O dükkanın önünde bulunan siloların da içleri boş. Zaten kaçak mazot üretilse ve o siloların içleri dolu olsa İvedik haritadan silinirdi.”

Patlamaların meydane geldiği işyerlerinde aynı firmadan satın alınan oksijen ve sanayi tüplerinin kullanıldığını söyleyen Gültekin “Bu konuda incelemeyi yapıyoruz” dedi.



Gültekin, Gökçek’in sözleriyle ilgili olarak da “Melih Bey’in OSB’lere bakış açısını öteden beri biliyoruz. Kendisi ilk önce temelini attığı OSB’lere gerekli yatırımları yapsın. Biz belediyelerden daha iyi denetliyoruz” dedi.





Sanki savaş alanı



Patlamanın olduğu sokaklar sanki bombalanmış gibiydi. İşyerleri güvenlik çemberine alınarak, ceset arandı. İş makinelerinin de kullanıldığı aramalarda enkaz kaldırma çalışması yapıldı.