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OSTİM'DEKİ PATLAMALARA SORUŞTURMA ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 12:42

-OSTİM'DEKİ PATLAMALARA SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ostim'deki patlamalarla ilgili soruşturma için bir cumhuriyet başsavcıvekili ve dört cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Yiğit ile görevlendirilen diğer dört savcı, bugün patlamaların meydana geldiği noktalara gidecek. Savcılar, olay yerinde tespit ve keşif çalışmalarını yürütecek. Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş'in de dün akşam patlamaların meydana geldiği yere giderek, bilgi aldığı öğrenildi.

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