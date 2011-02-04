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OSTİM'DEKİ 2. PATLAMA GÜVENMAK'TA BAŞLADI ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 02:03

-OSTİM'DEKİ 2. PATLAMA GÜVENMAK'TA BAŞLADI ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - İvedik OSB Müdürü Mehmet Burak Orhan, Ostim'deki ikinci yangının ilk olarak Güvenmak firmasında başladığını bildirdi. Orhan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: ''Yangında ilk olarak traktör ve otomobil yedek parçası üreten Güvenmak adlı firma yandı. Ancak yangının firmanın içinde mi yoksa önündeki araçlardan birinde meydana gelen patlama sonucu mu olduğu şimdilik bilinmiyor. Orada 4-5 araba da yandı.  Yangın daha sonra köşebent üreten Metsan ve turşu ve peynir gibi yiyecekler üreten YNS adlı firmalara da sıçradı. Güvenmak'ın arka cephesindeki boya ve tiner imalathanesi bir firmaya da yangının sıçramaması için itfaiye önlem aldı ve soğutma çalışmaları yaptı.''  Kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına itfaiyenin yanı sıra Sivil Savunma ve AKUT ekipleri de katılıyor.

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