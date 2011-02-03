T24 LogoT24 Logo
Gündem

OSTİM'DE PATLAMA: 6 ÖLÜ, 27 YARALI ANKARA (A.A)

03 Şubat 2011 17:20

-OSTİM'DE PATLAMA: 6 ÖLÜ, 27 YARALI ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, OSTİM'deki iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğünü, ikisi ağır 27 kişinin yaralandığını bildirdi.  Bakan Beşir Atalay, AA'ya yaptığı açıklamada, patlamada yaralananların Gazi, Atatürk ve Onkoloji hastanelerinde tedavi altına alındığını belirtti.  Arama kurtarma köpeklerinin enkaz altında canlı bulunduğuna dair bir işarete rastlamadığını kaydeden Bakan Atalay, arama kurtarma faaliyetlerinin yine de sürdürüldüğünü bildirdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24