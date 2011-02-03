-OSTİM'DE PATLAMA: 6 ÖLÜ, 27 YARALI ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, OSTİM'deki iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğünü, ikisi ağır 27 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakan Beşir Atalay, AA'ya yaptığı açıklamada, patlamada yaralananların Gazi, Atatürk ve Onkoloji hastanelerinde tedavi altına alındığını belirtti. Arama kurtarma köpeklerinin enkaz altında canlı bulunduğuna dair bir işarete rastlamadığını kaydeden Bakan Atalay, arama kurtarma faaliyetlerinin yine de sürdürüldüğünü bildirdi.