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OSTİM'DE PATLAMA: 2 ÖLÜ, 30'U AŞKIN YARALI ANKARA (A.A)

03 Şubat 2011 14:33

-OSTİM'DE PATLAMA: 2 ÖLÜ, 30'U AŞKIN YARALI ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara OSTİM'deki iş yerinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 2 ölü, 30'dan fazla da yaralı olduğunu söyledi. OSTİM Uzay Çağı Caddesi civarında bulunan Özkanlar adlı şirkete ait yatay delik delme makinesi üreten bir iş yerinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla insan yaralandı. Büyük bir gürültünün yaşandığı patlamada iş yerinin camları kırılırken yan tarafında bulunan binada çökme meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği iş yeri ve çevresindeki çok sayıda araç da hasar gördü.  Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. İki kişinin hayatını kaybettiği belirtilen patlamada, sivil savunma ekipleri göçük altında kalan insanların olma ihtimali nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor.  Bu arada iş yerinde yakınları bulunanlar patlamanın olduğu yere gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Patlama alanında incelemelerde bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yetkililerden bilgi aldı. Patlama sırasında büyük bir gürültü duyulduğunu belirten Yaşar, ''Patlamada ilk belirmelere göre, iki ölü ve 30'dan çok yaralı var'' dedi. Ekiplerin patlamanın olduğu yerdeki çalışmaları sürüyor.

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