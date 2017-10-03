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OSTİM'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Kalorifer kazanı patladı

03 Ekim 2017 17:37

Ankara'daki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir lastik firmasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1158’inci sokak üzerinde meydana geldi. DHA’nın haberine göre, sokakta lastik satışı yapan iş yerinin çalışanları, dükkândaki kâğıtları temizlemek için kalorifer kazanını yaktı. Bu sırada kalorifer kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonucu dükkân altındaki kazan dairesinde bulunan işçilerden Yılmaz Koç hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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