-Ostim'de gaz dolumu yapan 14 işyeri denetimi geçemedi ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, OSTİM'de yaşanan patlamanın ardından bölgede gaz dolumu yapan 18 iş yerinden 14'ünün faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi. Çelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, OSTİM'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından bölgede titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. İş müfettişlerinin öncelikle olayın yaşandığı sıcak bölgeye yoğunlaşıp gerekli çalışmalarını yaptıklarını anlatan Çelik, daha sonra da OSTİM'de basınçlı kaplara gaz dolumu yapılan tesislerin incelemeye alındığını ifade etti. Çelik, bölgede gaz dolumu faaliyeti yapan 18 iş yerinden 14'ünün faaliyetini durdurduklarını bildirdi. İş kazalarının en çok küçük ve orta ölçekli iş yerlerinde yaşadığına dikkati çeken Çelik, OSTİM'in de bu tür işletmelerin yoğunlukta bulunduğu bir bölge olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak OSTİM'deki denetimlerde sadece cezai yaptırımlara başvurulmadığını dile getiren Çelik, bu tür olayların bir daha yaşanmaması, bir tek kişiye bile zarar gelmemesi için bir dizi bilinçlendirme çalışması yürütüldüğünü söyledi. İşverenleri ve çalışanları, sanayide yoğun bir şekilde kullanılan tüpler hakkında bilgilendirdiklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti: ''Müfettiş arkadaşlarımız, bu amaçla basınçlı tüplerin dolumu, taşınması, kullanımı gibi konularda nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin işverenleri, çalışanları bilgilendiriyor. Bu amaçla hazırladığımız broşürleri de başta bu tüplerin üretildiği ve kullanıldığı yerler olmak üzere tüm iş yerlerinde dağıtacağız. Yine bu amaçla bir el kitabı hazırladık. Hazırladığımız tüm bu yayınlarda bizzat yaşanan patlamadan sonra ortaya çıkan görüntülerin fotoğraflarını kullandık. Böylece ihmal ve kusurların nelere yol açabileceğinin unutulmamasını, akıllara kazınmasını istedik. Zaten müfettişlerimiz yaptıkları incelemelerde gördükleri aksaklıklara ilişkin anında bir nevi eğitim çalışması yapıyorlar.'' -''Çarpıcı tespitler var''- Bakanlık iş müfettişlerinin iş yerlerinde yaptıkları teftişlerde çarpıcı tespitlerde bulunduklarını belirten Çelik, şöyle konuştu: ''Öyle ki, tüpe dolum yapılan oksijen tankını atölye içine koymuş tesisler olduğu belirlendi. Ne iş yerinin sahibi ne de işçiler nasıl bir ortamda çalıştıklarının farkında. Oysa bu tankların yaşam alanlarına bulunması gereken mesafeler çok açıkça ortaya konulmuş durumda. Buna karşın bazı iş yerlerinde bırakın mesafe konulmasını, işçilerle ya da çevredeki yaşam alanlarıyla herhangi bir mesafe söz konusu değil. Böyle bir iş yerinde yaşanabilecek bir patlamada işçiler tabiri caizse yok olur. Tüm bunların teftişleri yapıldıktan sonra yakın ve hayati tehlike görülen iş yerlerinin faaliyetlerini anında durdurduk. Kendilerine sadece müfettişlerin tespit ettikleri noksanlıkları giderebilmeleri için çalışma izni verdik. Uyarılar doğrultusunda iş yerinde gerekli tedbirleri alan, dolum tanklarını iş yeri içerisinden çıkarıp gerekli mesafelere taşıyan, çalışanlara yönelik hayati tehlikeleri minimize eden iş yerlerine de faaliyetlerine başlamaları imkanı tanıyoruz.'' Teftişler ve bilinçlendirme faaliyetleriyle piyasadaki denetimsiz basınçlı tüpler ve kaplar konusunda bir farkındalık yarattıklarını ifade eden Çelik, müfettişlerin, teftişlerde karşılaşılan kontrolsüz tüpleri de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirdiklerini kaydetti. OSTİM ve İvedik Organize Sanayi bölgelerinde 3 Şubatta iki iş yerinde meydana gelen patlamalarda 11'i OSTİM'de olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı.