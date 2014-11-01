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Ostim patlamasında bakanlık yetkilileri de soruşturulacak

Danıştay 1. Dairesi, Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlamasıyla ilgili Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı yetkililerinin soruşturulmasına izin vermeyen savcılık kararını kaldırdı

01 Kasım 2014 15:25

Danıştay 1. Dairesi, üç yıl önce Ankara Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlamada ölen 20 işçiyle ilgili Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı yetkililerinin soruşturulmasına izin vermeyen savcılık kararını kaldırdı. 

Nilay Vardar’ın Bianet’te yer alan haberine göre, Danıştay, iki bakanlık için de verdiği kararında söz konusu iş cinayetiyle ilgili bakanlıkların kendi görevlileri hakkında ön inceleme yapması, sorumlu olan kişilerin isim görev ve unvanlarıyla belirlenmesi, ifadelerinin alınması gerektiğini belirtti.

Kararda, bakanlıkların ancak tüm bunlar yapıldıktan sonra söz konusu kişiler hakkında soruşturma izni verip vermemeye karar verebileceği ifade edildi. 

3 Şubat 2011'de aynı gün içinde Ankara Ostim'de Özkanlar ve İvedik'te ise Metan şirketinde meydana gelen patlama ve yangın sonucu 20 işçi ölmüştü.

Yapılan bilirkişi incelemelerinde patlamanın oksijen tüplerinin kullanımı nedeniyle olduğu, tüpleri satan firma Ersoylar Gaz Sanayi A.Ş.'nin ruhsatı olmadığı halde, "el altından" doğalgaz dolumu ve satışı yaptığı ortaya çıkmıştı. 

Ailelerin avukatları iş cinayetinde sorumluluğu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji Piyasa Denetleme Kurulu (EPDK), Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyeleri ve Ostim ile İvedik Orgamize Sanayi Bölgesi (OSB) yetkililerinin görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarından yargılanması için şikayette bulunmuştu.  

Cumhuriyet Savcılığı, cinayetle ilgili üç bakanlık ve EPDK yetkilileriyle ilgili soruşturma izni vermemişti. 

Ölen işçi ailelelerinin avukatlarının itirazı üzerine Danıştay 1. İdare Mahkemesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı ile Enerji Piyasa Denetleme Kurulu’nun (EPDK) yetkililerinin soruşturulmasına izin vermeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kararı kaldırdı. 

22 işçinin ölümüyle ilgili aralarında işveren ve gazcı firma yetkilisinin olduğu üçü tutuklu 19 sanık hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle ölüme sebebiyet vermek ve tehlikeli maddeleri izinsiz taşıyıp bulundurmak suçlamasıyla açılan kamu davası devam ediyor.

 

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