Ostim-İvedik patlamasının görüldüğü davada sanıkların çoğu beraat etti

Ostim ve İvedik’de 20 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında açılan davada yargılanan 18 sanıktan 13’ünün beraatine kararı verildi. Ceza alan tüm sanıklara da iyi hal indirimi uygulandı. Karara hayatını kaybedenlerin yakınları tepki gösterdi.

Evrensel’in haberine göre; Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 2011'de Ostim ve İvedik’de yaşanan patlama ilgili davada kararını açıkladı. 18 kişinin yargılandığı davada 13 kişi beraat etti. Gaz dolum firmasından Kasım Ersoy, Bahadır Esenlik ve Burhan Koç’a asli kusurlu oldukları için 15’er yıl, Tuncay Benli’ye tali kusurlu olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay, yine tali kusurlu olduğu gerekçesiyle Ali Bayındır’a 4 yıl hapis cezası verildi. Karara aileler tepki gösterdi.

3 Şubat 2011’de İvedik OBS ve Ostim’deki 2 ayrı işyerinde meydana gelen patlama sonucunda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 45 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrasında açılan davanın karar duruşması dün Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Aileler: Sorumlular en ağır cezayı almalı

Patlamada yaşamını yitirenlerin aileleri, sorumlu olan herkesin en ağır cezayı almasını istedi. Patlamada ölen Makine Mühendisi Dilek Gürel’in ablası Demet Gürel, “Biz dört buçuk yıldır, bu davayı devam ettiriyoruz. 10 yıl da sürse biz davamızın arkasındayız. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyoruz. Sorumlu olan kamu kurumlarının da davaya dahil edilmesini istiyoruz” dedi.

Mağdur avukatlarından Murat Kemal Gündüz, “Dava büyük bir iş cinayeti davasıdır. Bu iş cinayetinin kamu sorumluğu da vardır. Sorumlu olan alt kamu kurumları hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Biz işçi ve işçi aileleri adına adalet arıyoruz. Ama hiçbir davada kamu kurumları yargılanmıyor” diye konuştu.