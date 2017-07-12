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Spor

Östersunds Başkanı: Galatasaray karşısında kazanacağız

"Maç saatini bekliyoruz; ilk maçta biz daha şanslıyız"

12 Temmuz 2017 16:14

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Lig'i ön eleme turunda yarın karşılaşacağı Östersunds, basına açık antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesı Östersunds Başkanı Daniel Kindberg ve futbolcular açıklamalarda bulundu.

Başkan Daniel Kindberg, karşılaşmanın heyecan verici olacağı yorumunda bulunarak, "Maç saatini bekliyoruz. Avrupa Kupası'nda ilk kez oynayacağız, bu yüzden heyecanımız bir kat daha artıyor. Galatasaray'ı ve futbolcuları çok yakından biliyor ve izliyoruz. 2 maçtan oluşan bir maç ama kazanacağız" dedi.

"Galatasaray'ın sezona başlamamış
olması bizim için çok iyi avantaj"

İsveç ekibinin golcü ismi Saman Ghoddos, "Galatasaray çok güçlü ve çok iyi bir takım  bizim sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız. Sezonun ortasında olduğumuz ve Galatasaray'ın sezona başlamamış olması da çok iyi avantaj bizim için" diye konuştu.

Bir diğer futbolcu Alhaji Gero da, "Bizim için çok büyük bir maç olacak. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Birçok tanınmış iyi oyuncusu var. Onları televızyondan izliyorum. İlk maçta biz daha şanslıyız. İyi bir oyun olacak bizim içi. Maç bizim sahamızda oynamak için sabırsızlanıyoruz. Galibiyet bizim açımızdan büyük bir şans olacaktır" açıklamasında bulundu.
 

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