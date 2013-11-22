ÖSS’nin şampiyonları dershanelerin ödülleri için yarışıyor

Haksız rekabet tartışmaları, seçkin üniversitelere girdiği halde, dershanelere reklam amacıyla promosyon için yeniden sınava giren öğrencileri akıllara getirdi. 2007’de Boğaziçi’ne giren Çağrı Berk Onuk ve Murat Ahıskalı, araba için yeniden sınava girdiklerini açıklamıştı.

Haksız rekabet nedeniyle kapatılması planlanan dershanelerle ilgili sürdürülen tartışmada Başbakan Erdoğan’ın ‘garabet’ diye tanımladığı sistem, 2008 yılındaki ÖSS sınavında yaşanan promosyon yarışıyla gündeme gelmişti. Erdinç Akkoyunlu'nun Star gazetesinde yer alan haberine göre,Dershanelerin “En çok şampiyon bizde var” yarışıyla başlayan ve bir önceki yılın şampiyonlarının araba, para gibi ödülleri almak için yeniden sınava girmesiyle çığırından çıkan yarış, günlerce manşet olmuş ve tartışılmıştı.

Daha iyi ödül için girdim

2007 yılında ÖSS’nin şampiyonları Çağrı Berk Onuk, Murat Ahıskalı, Çağrı Sert adlı öğrenciler, Boğaziçi ve Princeton gibi dünyanın sayılı üniversitelerine kayıt yaptırmalarına karşın eski dershanelerinin ÖSS şampiyonlukları için vaat ettikleri otomobil ve para ödülünü az buldukları için yeni dershanelerle “anlaşmalar” yapıp 2008 yılında ÖSS’de şampiyonluk yaşamışlardı. Bu başarılı öğrencilerin tekrar sınava girmelerini dershane yöneticileri “Bir kez daha tatmin yaşamak istediler” diye açıklamaya çalışırken, asıl itiraf ise yeni dershanelerine transfer olup şampiyonluk yaşayan öğrencilerden gelmişti. Çağrı Sert, 2007 yılında Uğur Dershanesi öğrencisiydi ve Sözel - 2 ile Fransızca bölümünde 1. olmuştu. 2008 yılında ise bu kez FEM dershanesi öğrencisi olarak sınava girdi ve ÖSS 2. oldu. Sert, ‘Boğaziçi’nde okurken neden tekrar sınava girdiniz’ sorusuna şu yanıtı vermişti: “Okulumdan memnunum. Uğur Dershanesi, vereceğini söylediği ödüllerin onda birini bile vermedi.Boğaziçi Üniversitesi’nden oda arkadaşım geçtiğimiz yıl 2. olmuştu. Daha büyük ödül aldı. Bu yıl yeniden sınava girdi ve 3. oldu. O başka bir dershaneye kayıt yaptırdığı için benden yine daha fazla ödül alacak. Ben de başka bir dershaneye kayıt yaptırıp sınava girdim.”

Otomatik vites istedim

ÖSS’de 2007 yılının Eşit Ağırlık2 ve Sözel2 bölümünün 1. olan ABD’deki Princeton’ın öğrencisi Çağrı Berk Onuk, 2007’deki dershanesinin laptop teklifini rededip 2008’de şampiyonluk durumunda otomobil vaat eden Berk Dershanesi ile anlaşarak sınava girip şampiyon olmuştu. Onuk, tekrar sınava girişini, “Geçen sene gittiğim dershane sözünü tutmadı, istediklerimi alamadım. Birinci oldum. Dershanemden bana Citroen C-4 marka otomobil alacakları bildirildi. Ben de otomatik vitesli olmasını istedim” demişti. 2007’nin EA ikincisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Murat Ahıskalı ise 2008’deki Fem Dershanesindeki öğrenciliğiyle Sözel2’deki 3’üncülüğünü soranlara “Geçen sene bir otomobile eş değer bir para ödülü verdiler. Bu sene de verirler herhalde” demişti.