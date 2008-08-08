ÖSS yerleştirme sonuçları 15-20 Ağustos'ta





ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ÖSS yerleştirme sonuçlarının, 15-20 Ağustos arasında bir tarihte açıklanabileceğini bildirdi.



Yarımağan, ÖSS tercih formlarını teslim süresinin 4 Ağustos 2008’de sona erdiğini belirtti. Tercih formu değerlendirme işlemlerinin sürdüğünü kaydeden Yarımağan, bu arada adaylardan tercih değişikliği de dahil birçok konuda dilekçe geldiğini, bunların incelendiğini belirtti. Tercih formunu teslim süresinin tamamlandığına işaret eden Yarımağan, bu nedenle adayların tercih değişikliği taleplerinin kesinlikle işleme konulmadığını ifade etti.







