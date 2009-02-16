ÖSS ve YDS başvuruları bugün başladı

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) başvurular bugün başlıyor.



2009-ÖSYS'ye, 2008-2009 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının lise veya dengi okullar ile açıköğretim lisesinin son sınıfında okuyan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarının dışarıdan bitirme sınavlarına girenler, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar, ortaöğretimlerini yabancı ülkelerde yapanlardan durumları bu şartları taşıyanlar başvurabilecek.



Sınava belirtilen özellikleri taşıyan yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylar da başvurabilecek ancak bu adaylar ÖSS sonuçları ile 2009-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alacak yükseköğretim programlarına yerleştirilmeyecek.



2009-2010 öğretim yılında yükseköğretimin tüm lisans ve önlisans (meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş dahil) programlarına girmek veya yurtdışında öğrenim görmek isteyen adayların da 2009-ÖSYS'ye başvurmaları gerekiyor.



Kılavuz 2 lira



Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta olan öğrenciler okullarının bağlı olduğu başvuru merkezinden, mezun adaylar diledikleri başvuru merkezlerinden içerisinde 2009-ÖSYS Aday Bilgi Formu da bulunan "2009-ÖSYS Kılavuzu"nu 2 lira karşılığında edinebilecek.

Mezun adaylardan 2007 veya 2008 ÖSYS'ye başvurmamış olanlar ile son başvurusuna göre öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını istedikleri başvuru merkezlerine yapabilecek.



Mezun durumdaki adaylardan 2007 veya 2008 ÖSYS'ye başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayan adaylar ise başvurularına isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine yapabilecek.



Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYS Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları, başvuru merkezi olarak görev yapacak.



2009-ÖSS ücreti ile YDS ücreti, bu yıl da artırılmadı. 2009-ÖSS için adaylar 40 TL, YDS için bu ücrete ek olarak 10 TL daha ödeyecek. Sınavsız geçiş yapacak adaylardan 10 TL alınacak.



Sınavsız geçiş dahil 2009-ÖSYS'ye ilişkin başvurma sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili kurallar ve işlemler, kılavuzda yer alıyor.

