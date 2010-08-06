ÖSS tercihinde yarın son gün

T24 - ÖSS tercih formlarının teslim süresi yarın sona eriyor. 2008-ÖSS’ye giren adaylardan 145 ve daha fazla puan alanlar ile meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş hakkı bulunanlar tercih formu doldurabilecek.



ÖSS’de 145-164.999 arasında puan alan adaylar ön lisans programlarını, 165 ve üstünde puan alan adaylar hem ön lisans hem de lisans programlarını tercih edebilecek. Sınavsız geçiş için başvuran meslek lisesi mezunu adaylar da kendi alanlarıyla ilgili bölümler arasından tercihte bulunabilecek.



2008-ÖSS’de 165 ve üstünde puan alan adaylar, tercihlerini 2008-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki Tablo-4, Tablo-3A ve Tablo-3B’den, 145-164.999 arasında puan alan adaylar ise sadece Tablo-3A ve Tablo-3B’den ve Tablo-4’teki Açıköğretim Fakültesi programlarından (İngilizce Öğretmenliği hariç) tercih yapabilecek. ÖSS puanına göre ön lisans programı tercih edecek adayların Tablo-3A’dan tercih yaparken önceliğin sınavsız geçiş için başvuran adaylara verildiğini göz önünde bulundurmaları isteniyor.





En fazla 4 tercih



Adayların, yükseköğretim programı tercihlerini yaparken, seçtikleri programların alanlarıyla ilgili programlar olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Alanlarıyla ilgili tercihte bulunacak adaylar, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0.8, alanları dışında tercihte bulunacak adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0.3 katsayıları ile çarpılmış Y-ÖSS puanlarını dikkate almaları gerekiyor. Adaylar, yükseköğretim programları arasından en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih sırasında yükseköğretim programlarının taban puanları yerine, adayın başarı sırasını karşılaştırması ve buna göre tercihlerini sıraya koyması öneriliyor.





Formlar nasıl gönderilecek?



Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, formları internetten veya başvuru merkezleri aracılığıyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. Tercih formunu başvuru merkezinden yapacak adayların, tercih işlemini yapacağı başvuru merkezinden randevu alması ve tercihlerini yazdıkları listeyle başvuru merkezlerine gitmesi gerekiyor. Bu adayların tercihleri, başvuru merkezindeki görevli tarafından sisteme girilecek ve ÖSYM’ye gönderilecek. Aday, işlem tamamlandıktan sonra görevliden tercih formunun bir örneğini isteyecek ve tercih hizmet ücreti olarak 3 YTL ödeyecek.



İnternet üzerinden tercih formu gönderecek adaylar da ÖSYM’nin web sayfası üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu işlem için aday, T.C Kimlik Numarası ve ÖSYS şifresini kullanacak. Bu adayların ekranda "Tercihleriniz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir" uyarısını görmeleri gerekiyor.



ÖSYM, tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra tercihlerde ve sıralamada bir değişiklik yapılması mümkün olmayacağı için adayları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. ÖSYM, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversitelere yerleştirme yapacak. Yerleştirme sonuçlarının 20 Ağustosa kadar tamamlanması bekleniyor.





